Поезд "кинул" пассажиров во Львове, а их вещи повез в Киев: что говорят в "Укрзализныце"

Вокруг "Укрзализныци" в сети разразился очередной скандал. Во Львове поезд сообщением Ивано-Франковск-Киев во время незапланированной остановки "потерял" пассажиров на станции и повез их чемоданы в Киев. Об инциденте написала Екатерина Сметанюк в Twitter 25 июня.

По словам пассажирки, поезд тронулся раньше, чем предупреждал проводник.

"Итак, вся история. Перед прибытием к остановке во Львове проводник прошелся по всем купе и объявил стоянку "минимум час" в связи с опозданием прицепного вагона. Сказал: "Идите гуляйте", - говорится в сообщении.

Как заявила Сметанюк, она пришла раньше, но поезда на месте не было. Чемоданы женщина оставила в вагоне.

"Касаемо времени отправления я говорила с проводником трижды. Как он позволил поехать поезду с полупустым вагоном раньше обещанного всем времени?" - удивляется пассажирка.

Кроме того, Сметанюк сообщила, что еще не получила свои вещи. По ее словам, добираться до пункта назначения пассажирам, которые остались без вещей на станции, предложили в кабине водителя в другом поезде.

В пресс-службе "Укрзализныци" изданию "Телеграф" заявили об "опоздание пассажиров" и назвали причину задержки поезда.

"Поезд №750 сообщением Ивано-Франковск-Киев "придержали" на станции во Львове, чтобы дождаться 16 пассажиров с рейса из Вены, который задерживался по причинам на стороне австрийской железной дороги. Пассажирам объявили ориентировочное время задержки и подчеркнули: следите за объявлениями нового времени. Время задержки удалось сократить, оно было объявлено, все пассажиры сели в поезд, кроме нескольких", - рассказали в " Укрзализныце".

Кроме того, в компании отметили, что все вещи пассажиров в целости и сохранности.

"Связь с запоздалыми пассажирами есть, их вещи будут переданы. Возможности наверстать время в дороге, чтобы поезд прибыл в столицу вовремя, есть", - отметили в "Укрзализныце".

Комментировать вопрос компенсации в УЗ пока не стали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в поезде "Мариуполь-Львов" во время дождя в купе протекла крыша: вода текла с потолка по всему купе и набралась в работающий светильник под потолком.