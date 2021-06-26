Скачать
Суббота, 26.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Не заплатил налоги – оставайся в Украине: что готовит власть для неплательщиков?
Не заплатил налоги – оставайся в Украине: что готовит власть для неплательщиков?
Во главе стола - Украина: СМИ узнали, какой "противовес" готовят США и Германия на случай достройки "Северного потока-2"
Во главе стола - Украина: СМИ узнали, какой "противовес" готовят США и Германия на случай достройки "Северного потока-2"
Вслед за британским Defender в Черное море США направили и свой эсминец: для чего это нужно
Вслед за британским Defender в Черное море США направили и свой эсминец: для чего это нужно
Зарево стояло яркое: украинские военные устроили "веселье" боевикам на Донбассе (видео)
Зарево стояло яркое: украинские военные устроили "веселье" боевикам на Донбассе (видео)

Полтора десятка поездов задерживаются из-за непогоды на западе Украины (список)

Полтора десятка поездов задерживаются из-за непогоды на западе Украины (список)
Обновлено 10:02 Сегодня Телеграф

Плохие погодные условия в субботу, 26 июня, утром на западе Украины стали причиной задержки в пути 15 поездов. Некоторые составы задерживаются на несколько часов.

Об этом в субботу сообщают в Укрзалізниці на своїм Telegram-канале.

В частности, задерживаются такие поезда:

  • № 4 Ужгород - Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);
  • № 232 Ивано-Франковск - Геническ (задержка составила 3 часа)
  • № 58 Ковель - Одесса (задержка составила 3 часа)
  • № 8 Черновцы - Киев (задержка составила 2 часа)
  • № 16 Рахов - Харьков (задержка составила 1 час 33 минуты)
  • № 141 Бахмут - Львов (задержка составила 1 час 30 минут);
  • № 98 Ковель - Киев (задержка составила 1 час 24 минуты)
  • № 243 Киев - Рахов (задержка составила 1 час 16 минут);
  • № 146 Ужгород - Львов (задержка составила 50 минут);
  • № 215 Черкассы - Ужгород (задержка составила 1 час)
  • № 13 Киев - Солотвино (задержка составила 1 час)
  • № 70 Львов - Мариуполь (задержка составила 38 минут);
  • № 29 Киев - Ужгород (задержка составила 1 час)
  • № 49 Киев - Трускавец (задержка составила 1 час)
  • № 82 Киев - Ужгород (задержка составила 54 минуты).

Вечером в пятницу, 25 июня, в УЗ сообщали, что "Прикарпатский экспресс" изменит маршрут вокруг Львова на Подзамче - Подборцы - Дубляны вместо Подзамче - Дубляны.

Как сообщалось, 25 июня на Львов обрушился внезапный сильный ураган с ливнем.

Несмотря на то, что дождь в городе длился около часа, улицы Львова успело залить водой, а ветер местами выкорчевал деревья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 569

Все по теме:

Поезд, Непогода, Укрзалізниця, Задержка движения поездов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зарево стояло яркое: украинские военные устроили "веселье" боевикам на Донбассе (видео)
02 Евросоюз вновь ударил санкциями по Кремлю и озвучил условия их отмены
03 Во главе стола - Украина: СМИ узнали, какой "противовес" готовят США и Германия на случай достройки "Северного потока-2"
04 На концерте российского рэпера Басты в Киеве в ход пошли дымовые шашки (фото, видео)
05 В Киеве - огромные очереди на концерт выступавшего в Крыму рэпера Басты (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинский воин погиб под обстрелом на Донбассе: подробности
Украинский воин погиб под обстрелом на Донбассе: подробности
Необычная закуска из нута: пошаговый рецепт приготовления хумуса
Необычная закуска из нута: пошаговый рецепт приготовления хумуса
В Украине больше новых случаев заражения коронавирусом, но меньше смертей
В Украине больше новых случаев заражения коронавирусом, но меньше смертей
&quot;Требуем освободить Бритни Спирс!&quot;: в РФ пенсионеры из &quot;отрядов Путина&quot; всполошились из-за откровений певицы (видео)
"Требуем освободить Бритни Спирс!": в РФ пенсионеры из "отрядов Путина" всполошились из-за откровений певицы (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь