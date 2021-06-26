Полтора десятка поездов задерживаются из-за непогоды на западе Украины (список)

Плохие погодные условия в субботу, 26 июня, утром на западе Украины стали причиной задержки в пути 15 поездов. Некоторые составы задерживаются на несколько часов.

Об этом в субботу сообщают в Укрзалізниці на своїм Telegram-канале.

В частности, задерживаются такие поезда:

№ 4 Ужгород - Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);

№ 232 Ивано-Франковск - Геническ (задержка составила 3 часа)

№ 58 Ковель - Одесса (задержка составила 3 часа)

№ 8 Черновцы - Киев (задержка составила 2 часа)

№ 16 Рахов - Харьков (задержка составила 1 час 33 минуты)

№ 141 Бахмут - Львов (задержка составила 1 час 30 минут);

№ 98 Ковель - Киев (задержка составила 1 час 24 минуты)

№ 243 Киев - Рахов (задержка составила 1 час 16 минут);

№ 146 Ужгород - Львов (задержка составила 50 минут);

№ 215 Черкассы - Ужгород (задержка составила 1 час)

№ 13 Киев - Солотвино (задержка составила 1 час)

№ 70 Львов - Мариуполь (задержка составила 38 минут);

№ 29 Киев - Ужгород (задержка составила 1 час)

№ 49 Киев - Трускавец (задержка составила 1 час)

№ 82 Киев - Ужгород (задержка составила 54 минуты).

Вечером в пятницу, 25 июня, в УЗ сообщали, что "Прикарпатский экспресс" изменит маршрут вокруг Львова на Подзамче - Подборцы - Дубляны вместо Подзамче - Дубляны.

Как сообщалось, 25 июня на Львов обрушился внезапный сильный ураган с ливнем.

Несмотря на то, что дождь в городе длился около часа, улицы Львова успело залить водой, а ветер местами выкорчевал деревья.