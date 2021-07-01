Непогода в Украине обесточила сотни населенных пунктов и сбила график поездов. И это еще не конец

Дожди, грозы и шквальный ветер - в шести областях Украины обесточены более 300 городов и сел. Больше всего пострадала Западная Украина. Также пять поездов "Укрзалізниці" задерживаются из-за погодных условий. Одновременно с этим в Госслужбе по ЧС предупреждают - погода продолжит портиться.

191 населенный пункт в Львовской области остался без света в результате. Об этом сообщает Интерфакс. Всего обесточены 302 населенных пункта. Кроме Львовской области пострадали люди в Тернопольской (79), Черновицкой (23), Киевской (6), Кировоградской (2) и Днепропетровской (1). Причиной отключения стало срабатывание автоматической защиты линий электропередач.

Непогоду в среду, 30 июня, зафиксировали в соцсетях. Обвалившиеся фасады и рухнувшие деревья: очередная буря пронеслась по Львову (фото, видео).

Не обошла непогода и железную дорогу. График сообщений нарушен в 5 поездах: Львов - Ужгород, Ужгород - Харьков, Киев - Ивано-Франковск, Николаев - Рахов и Ворохта - Полтава. Задержка составляет час и более, причем "Укрзалізниця" предупреждает, что время может измениться.

Погода продолжит преподносить неприятные сюрпризы. ГСЧС предупреждает - практически на всей территории Украины, кроме востока и юго-востока, 1 уровень опасности - желтый, в частности на западе и в Киевской области. Ожидаются дожди, грозы, местами град, шквальный ветер 15-20 м/с. Также спасатели предупредили о повышении воды в Сяне и Днестре в Львовской и Ивано-Франковской областях на уровень от 30 до 130 см за первые три дня июля.