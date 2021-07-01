Турция не принимает украинцев: в "Борисполе" задерживают сразу ряд рейсов

В международном аэропорту "Борисполь" задерживают рейсы в Турцию. Представители авиакомпаний заявили, что рейсы перенесли из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь" в Фейсбук.

По состоянию на 08:20 произошли задержки 5 рейсов сообщением Киев – Анталия:

PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 02:00 вылет перенесен на 14:00,

PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17:30,

PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18:20,

PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11:00,

QU 4407 Киев-Анталия а / к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен 17:40.

Пассажиров этих рейсов просят ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. А также советуют проверять актуальный статус рейсов на табло на сайтах авиаперевозчиков.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", в Турции рядом с популярным курортом вспыхнул масштабный лесной пожар.