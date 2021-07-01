Скачать
Четверг, 01.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Платные дороги по-украински: 20-летний путь к качеству или очередному "схематозу"?
Платные дороги по-украински: 20-летний путь к качеству или очередному "схематозу"?
Сразу десять топ-чиновников НБУ ушли в отставку: названа причина
Сразу десять топ-чиновников НБУ ушли в отставку: названа причина
"Крым - это Украина, не Россия": военные НАТО не намерены уходить из Черного моря
"Крым - это Украина, не Россия": военные НАТО не намерены уходить из Черного моря
Еще более полсотни украинцев умерли от коронавируса за сутки: свежая сводка на 1 июля
Еще более полсотни украинцев умерли от коронавируса за сутки: свежая сводка на 1 июля

Турция не принимает украинцев: в "Борисполе" задерживают сразу ряд рейсов

Турция не принимает украинцев: в "Борисполе" задерживают сразу ряд рейсов
10:10 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

В международном аэропорту "Борисполь" задерживают рейсы в Турцию. Представители авиакомпаний заявили, что рейсы перенесли из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь" в Фейсбук. 

По состоянию на 08:20 произошли задержки 5 рейсов сообщением Киев – Анталия:

PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 02:00 вылет перенесен на 14:00,

PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17:30,

PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18:20,

PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11:00,

QU 4407 Киев-Анталия а / к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен 17:40.

Пассажиров этих рейсов просят ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. А также советуют проверять актуальный статус рейсов на табло на сайтах авиаперевозчиков.

Welcome to Ukraine: в обменнике аэропорта "Борисполь" иностранцев "обувают" на 5 гривен на каждом долларе

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", в Турции рядом с популярным курортом вспыхнул масштабный лесной пожар. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 305

Все по теме:

Киев, Турция, Аэропорт, Борисполь, Анталия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не признавайте дальше": Путин выдал очередной "перл" по Крыму
02 Обвалившиеся фасады и рухнувшие деревья: очередная буря пронеслась по Львову (фото, видео)
03 Все уже договорено: как Рада собирается расширять полномочия Зеленского и контролировать олигархов
04 "Украина приехала на Евро не продавать себя, а бороться за победу", - журналист
05 В Киеве маршрутка с пассажирами на полном ходе врезалась в бетонный столб (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Спокойный и тихий июль – рай для хайпа на пустом месте: названы главные риски нового месяца
Спокойный и тихий июль – рай для хайпа на пустом месте: названы главные риски нового месяца
После стремительного обвала доллар подорожал: курс валют в Украине на 1 июля
После стремительного обвала доллар подорожал: курс валют в Украине на 1 июля
Рынок земли, рост пенсий и соцвыплат, деньги вместо бэби-боксов: что ждет украинцев с 1 июля
Рынок земли, рост пенсий и соцвыплат, деньги вместо бэби-боксов: что ждет украинцев с 1 июля
Популярный тайский курорт открылся для украинцев: сколько стоит там отдохнуть
Популярный тайский курорт открылся для украинцев: сколько стоит там отдохнуть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь