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Дожди с грозами никуда не денутся, но жара местами спадет: прогноз погоды для украинцев на выходные

Дожди с грозами никуда не денутся, но жара местами спадет: прогноз погоды для украинцев на выходные
23:22 Сегодня Телеграф Українські Новини

Прохлада на западе и жара на востоке и юго-востоке Украины. Такой ожидается погода на выходные 3-4 июля. 

Об этом сообщила в своем прогнозе украинский метеоролог Наталья Диденко. 

По ее прогнозу, на Западной Украине стоит ждать свежести - от 21 до 27 градусов выше нуля. Восточной Украине прохлада не грозит, там, как и на юго-востоке дневная температура будет около + 28 + 32 градусов.

прогноз 3 июля

(Прогноз погоды Украинского гидрометцентра на 3 июля)

На большей части территории Украины на выходных столбик термометра поднимется до 25 - 29 градусов. Местам пройдут грозы, есть вероятность ливней, града и шквалов. 

прогноз погоды

(Прогностическая карта температуры на 3 июля)

В столице Украины обещают кратковременные грозовые дожди, как и в других областях со шквалами и градом. Температура на первые выходные июля от  + 26 до + 28 градусов.

Прогноз погоды 4 июля

(Прогноз погоды Украинского гидрометцентра на 4 июля)

Синоптик отметила, что сетовать на отсутствие дождя не стоит, ведь при составлении прогнозов учитывают поведение атмосферы. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в западных регионах Украины сохраняется желтый уровень метеорологической опасности

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Погода, Прогноз погоды, Наталья Диденко.
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