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Какой праздник 4 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 4 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 4 июля, почитается память мученика Иулиана Тарсийского. Также в этом году на 4 июля припадают национальные праздники - День ВМС и  ПВО Украины, День Нацполиции Украины и День судэксперта Украины.

Иулиан родился в римской провинции на юго-востоке Малой Азии. В раннем возрасте уверовал во Христа. Во время гонений на христиан, организованных императором Максимилианом в Антиохии, молодого Иулиана долго уговаривали отречься от христианства, но тот отказался. Юношу посадили в темницу, а спустя год его бросили в море в мешку.

Позже были найдены мощи мученика, которые, как выяснилось, обладают чудодейственной силой.

В народе день 4 июля также прозвали "Липов цвет". На Руси с липой было связано множество поверий. Считали, что это дерево способно избавлять от сглаза, поэтому было запрещено его рубить. А если липа вдруг засыхала возле дома - это предвещало плохие перемены в семье.

Народные приметы 4 июля

  • Если с утра и до полудня ветер следует за солнцем, а после - в обратную сторону, то погода в ближайшие дни будет хорошей.

  • Если после дождя парит, а солнце яркое и жаркое, то до ночи еще будут осадки.

  • Липовый цвет 4 июля наделен целебной силой.

  • Родившимся 4 июля предстоит в жизни пройти через множество испытаний.

Что запрещено делать 4 июля

  • Срубить в Ульянов день липу - не к добру, можно заблудиться в лесу или плутать всю жизнь.

  • В этот день не стоит начинать ничего нового.

  • Если 4 июля собрался в путь - не жди ничего хорошего.

Ранее "Телеграф" писал, что погода 4 июля в Украине будет дождливая с грозами, но жара в некоторых областях спадет.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, ВМС, ПВО, Традиции, Приметы, Праздники, Запреты, День судэксперта Украины, День Нацполиции Украины.
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