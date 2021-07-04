Какой праздник 4 июля: народные приметы и запреты

В воскресенье, 4 июля, почитается память мученика Иулиана Тарсийского. Также в этом году на 4 июля припадают национальные праздники - День ВМС и ПВО Украины, День Нацполиции Украины и День судэксперта Украины.

Иулиан родился в римской провинции на юго-востоке Малой Азии. В раннем возрасте уверовал во Христа. Во время гонений на христиан, организованных императором Максимилианом в Антиохии, молодого Иулиана долго уговаривали отречься от христианства, но тот отказался. Юношу посадили в темницу, а спустя год его бросили в море в мешку.

Позже были найдены мощи мученика, которые, как выяснилось, обладают чудодейственной силой.

В народе день 4 июля также прозвали "Липов цвет". На Руси с липой было связано множество поверий. Считали, что это дерево способно избавлять от сглаза, поэтому было запрещено его рубить. А если липа вдруг засыхала возле дома - это предвещало плохие перемены в семье.

Народные приметы 4 июля

Если с утра и до полудня ветер следует за солнцем, а после - в обратную сторону, то погода в ближайшие дни будет хорошей.

Если после дождя парит, а солнце яркое и жаркое, то до ночи еще будут осадки.

Липовый цвет 4 июля наделен целебной силой.

Родившимся 4 июля предстоит в жизни пройти через множество испытаний.

Что запрещено делать 4 июля

Срубить в Ульянов день липу - не к добру, можно заблудиться в лесу или плутать всю жизнь.

В этот день не стоит начинать ничего нового.

Если 4 июля собрался в путь - не жди ничего хорошего.

Ранее "Телеграф" писал, что погода 4 июля в Украине будет дождливая с грозами, но жара в некоторых областях спадет.