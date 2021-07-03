Дожди с грозами не оставят Украину: прогноз погоды на 4 июля

В Украине в воскресенье, 4 июля, будет сохраняться преимущественно дождливая погода.

Соответствующим прогнозом поделился Укргидрометцентр.

Согласно его данным, в стране не будет такой области, которой не предстоит пережить дождь с грозой.

Вместе с тем, температура воздуха в среднем будет оставаться на весьма "комфортном" уровне +26...+28 градусов по Цельсию.

Впрочем, на Западе местами столбик термометра может опускаться до +24 градусов. А вот в Харьковской, Донецкой и Луганской областях жара ниже +30 падать не станет.

Наиболее сильные осадки ожидаются в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, дождливая погода с грозами будет сохраняться на большей части территории Украины до четверга.

Как сообщалось ранее, неподалеку от Львова в пятницу молния убила 14-летнего подростка, а потому, чтобы избежать подобной участи, имеет смысл напомнить простые советы о том, что делать и чего не делать во время грозы.