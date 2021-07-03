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Дожди с грозами не оставят Украину: прогноз погоды на 4 июля

Дожди с грозами не оставят Украину: прогноз погоды на 4 июля
23:28 Сб, 3 Июль 2021 Телеграф

В Украине в воскресенье, 4 июля, будет сохраняться преимущественно дождливая погода. 

Соответствующим прогнозом поделился Укргидрометцентр. 

Согласно его данным, в стране не будет такой области, которой не предстоит пережить дождь с грозой. 

Вместе с тем, температура воздуха в среднем будет оставаться на весьма "комфортном" уровне +26...+28 градусов по Цельсию. 

Впрочем, на Западе местами столбик термометра может опускаться до +24 градусов. А вот в Харьковской, Донецкой и Луганской областях жара ниже +30 падать не станет. 

Наиболее сильные осадки ожидаются в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях. 

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, дождливая погода с грозами будет сохраняться на большей части территории Украины до четверга. 

Как сообщалось ранее, неподалеку от Львова в пятницу молния убила 14-летнего подростка, а потому, чтобы избежать подобной участи, имеет смысл напомнить простые советы о том, что делать и чего не делать во время грозы

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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