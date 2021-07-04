Гроза, град и шквалы: в Украине в начале недели ожидается ухудшение погоды

В Украине в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщает Укргидрометцентр, в ряде областей Украины пройдут грозы, ливни, местами град.

Шквалы ветра до 20 метров в секунду прогнозируют местами в большинстве южных и центральных областей страны.

В понедельник, 5 июля, в западных областях днем кратковременные дожди, грозы, ночью без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°, днём +22...+24°.

В центральных областях днем в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°, днём +26...+28°.

На севере страны пройдут грозовые дожди, ночью +16...18°, днём +26...+28°. На востоке и юге Украины местами значительные дожди, температура воздуха ночью +17...19°, днём до +31°.

В Киеве в понедельник ночью без осадков, днём кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью +16...+18°, днём до +28°.

Прогноз погоды на 5 июля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, второй месяц Украина страдает от сильных дождей и ураганного ветра.

По прогнозам синоптиков, с 7 июля Украина начнет выходить из затянувшегося периода гроз и дождей.