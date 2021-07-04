Девочка, спасшая на пожаре младших братьев и сестру, не ходила в школу и догоняет программу экстерном (фото, видео)

Порой за коротким по времени новостийным телесюжетом кроется отдельная драматическая история, которая изначально не вписывается в рамки описываемого события. И потому общая картина происшедшего получается неточной. Примерно так вышло и в данном случае. В ноябре 2018 года в пгт Кобылецкая Поляна Раховского района Закарпатской области 10-летняя Софийка Рознийчук спасла на пожаре своих трех младших братьев и сестренку.

За этот, без сомнения, подвиг, сначала местные спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям наградили девочку грамотой и вручили ей в подарок мобильный телефон. Затем Софию номинировали на премию Всеукраинской акции "Герой-спасатель 2019 года", и почти через год после случившегося она стала лауреатом акции, получив награду из рук президента Украины Владимира Зеленского.

Во время торжественной церемонии руководитель ГСЧС Николай Чечеткин преподнес ей форменную одежду спасателя, специально сшитую на ее размер.

Можно сказать, что девчушка прославилась на всю Украину. Изменилась ли ее жизнь после этого? Да. Но отнюдь не так, как предположили бы многие.

Совсем недавно внимание общественности к судьбе Софии вновь привлекли ее давние друзья из ГСЧС видеороликом "Поддержи героиню-спасительницу - напиши письмо Софийке!"

Тинейджерка осталась без родителей, в настоящее время проживает в детском доме и ей бы не помешала выраженная в письмах поддержка от неравнодушных людей. Дело в том, что оставшись без крыши над головой, семья жила практически на улице, родной отец и мачеха заставляли девочку просить милостыню, потому ее и двоих братиков соцслужба отправила в детский дом. Затем младших детей родители забрали, а Софию оставили в детдоме. И она очень скучает по близким.

"Давайте вместе поддержим эту героическую девочку теплыми словами и добрыми делами! Напишите письмо Софийке Рознийчук по адресу: Украина, Закарпатская область, Мукачевский район, 89640 г. Чинадиево, ул. Санаторная, 75 а" – предложили спасатели.

"Телеграф" выяснял подробности.

В доме не было электричества, пользовались свечами

Сотрудники Госслужбы заботятся о Софийке с того времени, как случился пожар в их доме.

- Это ромская семья. Они жили в деревянном доме на окраине села, возле леса, потому односельчане и не увидели ночной пожар, - рассказывает подробности происшествия руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр. - В тот момент, когда случилось возгорание, взрослых дома не было - мачеха и отец девочки поехали в больницу райцентра Рахов с 5-месячным сыном. В доме оставалась 10-летняя София, трое ее младших братиков и сестренка, родившиеся от мачехи, а также дядя-инвалид, который не мог передвигаться самостоятельно.

Как уточнила начальник службы по делам детей Раховской райгосадминистрации Елена Кокиш, дом был не капитальный, сбитый из досок самовольно, без каких-либо на то подтверждающих документов, не зарегистрированный ни в каких домовых книгах. Здесь также не было подключено энергоснабжение, потому в хозяйстве использовали свечи. Отец девочки официально не работает, просит подаяние, постоянно меняет место проживания, злоупотребляет спиртными напитками, ведет аморальный образ жизни.

"Страшно было, - так объясняла потом спасателям и журналистам в первых своих интервью София. – Я хотела открыть двери, но не успела, там огонь был. Тогда я открыла окно и через него по одному выносила детей на улицу. Оставив их на траве, побежала звать на помощь соседей".

Возвратившись в поселок и узнав от односельчан о случившемся пожаре, многодетная мать Раиса Рознийчук уже и не надеялась увидеть своих детей живыми. Она и подумать не могла, что маленькая София решится на такой поступок и сможет спасти младших.

-Дядюшку вытащили местные жители, когда дом уже полностью горел, - продолжает Наталья Батыр. - Хотя мужчина в дальнейшем все же умер в больнице из-за полученных ожогов.

Сам пожар случился 28 ноября 2018 года, а в сентябре 2019-го года – почти через год, Софию наградили в Киеве. Все это время родители заставляли ее просить милостыню, они постоянно переезжали с места на места, так как у них не было постоянного места жительства. Сначала у родственников проживали, потом побирались на железнодорожном вокзале в Ужгороде. Там же правоохранители вызвали сотрудников отдела по защите детей – Софийку и двух старших братиков изъяли у родителей и забрали в Батевский детский дом. Младших детей с матерью не могут разлучать, потому они остались с нею. То есть, София – дочка от первой жены главы семьи, и она самая старшая из детей.

Наталья подчеркивает: "Единственное, о чем спросили родители, когда девочка вернулась с награждения из Киева, что ей там подарили. То есть, их не интересовала судьба Софийки, их интересовал материальный вопрос".

Скучает по "кочевой" жизни

После Батева девочку поместили в Свалявский реабилитационный центр, а в марте этого года перевели в Чинадиевский детский дом Мукачевского района. Ее биологические родители – мама, которая проживает в Виннице, и отец, живущий в Закарпатье, лишены родительских прав из-за ненадлежащего ухода за ребенком. Она же имеет статус ребенка, лишенного родительской опеки. Следовательно, забирать ее из детдома они просто официально не имели права.

По словам Натальи, соцслужбы в течение двух лет пытались достучаться до сознания родителей. "Дело в том, что папа Софийке сказал, что ее родная мама умерла. И когда мы ездили к ней после пожара, она была уверена в этом. Но потом мы вместе со службой опеки детей выяснили, что мать жива и находится в Виннице. Ее отыскали совместно с сотрудниками полиции и предлагали ей забрать ребенка, однако у нее уже другая семья с детьми и от старшей дочки она отказалась. И маму, и папу лишили родительских прав совсем недавно – очень долго продолжалась волокита, не могли разобраться, кому же вообще она нужна".

- Скорее всего, девочка и страдает-то не по родителям, а по своим младшим братьям и сестре, с которыми она нянчилась?

- Да. Когда она спасала детей, старшему ребенку мачехи было 4 года, теперь ему приблизительно 7 лет. Остальные шли друг за другом. А самой мачехе, имевшей на тот момент пятерых детей, было всего 25 лет. Ее муж - отец Софии, старше возрастом. С тех пор у них еще один ребенок родился. В семье же девочку, использовали, в основном, как няньку и рабочую силу. Местные жители нам рассказывали, что отец ее постоянно заставлял попрошайничать, а в школу ее не водили.

Воспитатели, которые сейчас ее опекают, говорят, что она скучает по прежней "кочевой" жизни, она не привыкла сидеть на одном месте, ей постоянно хочется куда-то ехать, что-то делать, но она постепенно привыкает к нормальной жизни, ей интересно в школе. Надеемся, что этот ребенок не потерян для общества.

- По вашему мнению, какой может быть дальнейшая судьба Софийки?

- Если она будет находиться в детских домах, то там она школьную программу освоит. А если завершит учебу с нормальными оценками, то, конечно, наша служба будет заботиться о ней и далее. Будем способствовать ее поступлению если не в высшее учебное заведение, то, хотя бы, в училище, и в будущем она может даже стать спасателем ГСЧС, потому что ей это очень нравится. Когда я сопровождала ее в Киев на награждение, она оказалась очень любознательной, задавала массу вопросов: "Что это? А что это?". И когда мы были в нашей Госслужбе, она фотографировалась со всем, что видела – ей все было интересно! Она бережет форму спасателя, сшитую специально для нее, и подарочный планшет, врученный президентом Владимиром Зеленским.

- Когда ГСЧС делала сюжет про нее, то какую поддержку вы имели в виду – письма, деньги, подарки, заботу приемной семьи?

- Мы, как государственная служба, ни в коем случае не имеем права обращаться к людям за деньгами. Но хотим обратить непосредственное внимание на проблему этого конкретного человека, маленькой девочки, которой можно помочь. Конечно, найти ей родителей мы также не можем. Хорошо, что сейчас эта ситуация получила огласку и чем больше людей будут знать о ней, то, наверное, таким образом удастся хотя бы поддержать, подбодрить ее в том состоянии, в котором она находится. Потому что когда с ней начинаешь разговаривать про семью, она сразу же начинает плакать – у нее прямо такой синдром образовался. Так она ведет себя спокойно, играет с детьми, но только заходит речь о семье, сразу слезы на глазах появляются и ребенок сразу резко меняется. То есть, это привлечение внимания к ее проблеме. А, знаете, детский дом даже и не предполагал, что у них такая героическая девочка живет. Они узнали об этом из СМИ.

Директор детдома мне сообщила, что к ним обращались люди, которые хотели бы взять Софию под опеку. Вот только к этому вопросу надо очень внимательно подойти, чтобы не нанести ей еще большей травмы, чем у нее уже есть. Подойдут ли ей опекуны, потому что она уже взрослая девочка, а не маленький ребенок, каких предпочитают брать в семьи?

Четвертый класс окончила с неплохими оценками

С момента выпуска видеоролика ГСЧС директор Чинадиевского детдома только и успевает общаться с журналистами, интересующимися Софией Рознийчук.

- Девочка к нам попала 22 марта этого года, - уточняет Светлана Софилканич. – В июне она была с другими детишками на море в Приморском Одесской области. Эту поездку для наших воспитанников бесплатно благотворительный фонд организовал. А сейчас она отдыхает в оздоровительном лагере в Ивано-Франковской области. О том, что у Софии героическое прошлое, мы узнали спустя месяц, потому что она сама очень тихая, скромная, в школу не ходила, так как семья вела кочевой способ жизни.

Светлана Иосифовна уточняет, что к ним девочка поступила уже третьеклассницей после пребывания в Батевском детдоме и учебы в Свалявском реабилитационном центре, где она и научилась читать и писать.

- Тут у нас она в 13 лет окончила 4-й класс, мы ей сделали экстернат. В сентябре она пойдет в 5-й класс, дальше будем пробовать еще один экстернат, чтобы она догнала ровесников и затем можно было бы устроить девочку учиться в какое-нибудь учебное заведение профтехобразования. Если кто-то желает удочерить девочку, я ничего не имею против, но таких взрослых детей у нас в Украине редко усыновляют и удочеряют.

Директор рассказала, что с Софией занимались психологи, воспитатели, и 4-й класс она окончила с неплохими оценками по экстернату.

- Дальше уже идем в среднюю школу. Она взрослая девочка, все быстро и хорошо усвоила. Спрашиваю: "Чего ты раньше не училась?" – говорит: "Потому что не хотела". Она не ходила в школу вообще. Вот такое было отношение родителей к ребенку!

- Получается, что она в семье была "Золушкой"?

- Да, но не она в этом виновата, так сложилась судьба. Теперь мы все догоняем, все у нее хорошо. Она мне с моря даже прислала фотографии – с чужого телефона, показать, как хорошо отдыхает. После обращения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям начался ажиотаж, которого никто не ожидал. Я даже думала, что стоит обнародовать ее телефон, чтобы ей самой люди звонили и поддерживали ее. Но очень быстро поняла, что так будет неправильно по отношению к несовершеннолетнему ребенку, если на нее столько внимания обрушится. Просто не очень понятно: пожар случился еще в 2018 году, а заинтересовались ей все только сейчас.

- Но никто ж не знал ее судьбу!

- Может, если бы тогда, в 2018-м, сняли ролик не только о том, что девочка спасла младших, но и о проблемах семьи, ее судьба бы сложилась иначе и она бы не попала ни в Батево, ни в Сваляву, ни к нам? Может, тогда бы все увидели, что родители не имеют места жительства? А то грамоту дали, а детям негде было жить! – возмущается руководитель детдома. - Ребенка отметили за то, что она спасла малышей в 10 лет, а что ему негде жить и что дитя не ходит в школу, это никто не выяснил и не исправил!

На такой упрек у Елены Кокиш есть объяснение: "Местное ромское население перемещается по разным населенным пунктам и не утруждает себя регистрацией детишек, разве что когда хотят получать на них детские пособия. И уследить за рождением таких детей практически невозможно. Так же кочевала с места на место и ее семья, а Софийка не была зарегистрирована, потому о ней и не знали. Вот сейчас ребенок хочет домой. "Домой" это куда – на улицу, если у них вся семья – нищие? И скучает она не по папе, маме или младшим, а по вольным деньгам. И взрослым она нужна для того же – чтобы попрошайничать да за ребятишками смотреть. Но ей не следует возвращаться на улицу! Хотя, как показывает мой многолетний опыт, даже если таких детей берут под опеку или в приемную семью, они оттуда убегают...".

В Чинадиевском детдоме почти 70 детишек. София, по словам директора, на контакт идет со всеми, потому что она росла с детворой и привыкла с ними общаться. Есть у нее и подружки.

-Она очень ответственная, старательно учится, делает, что говорят, и догнала ровесников в учебе. Мне из ГСЧС звонили, говорю им: "Девчата, подождите 3 года и берите ее в училище Государственной службы охраны – наша София готова учиться" – смеется Светлана Иосифовна. – А писем, действительно, много пришло в ее адрес, теперь будет иметь работу отвечать на них.