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Лишай, инфекции и не только: какой "букет" можно привезти с моря, окунувшись в него лишь раз (инфографика)

Лишай, инфекции и не только: какой "букет" можно привезти с моря, окунувшись в него лишь раз (инфографика)
15:29 Сегодня Телеграф

Купальный сезон в самом разгаре. Но нужно понимать, что купание в открытых водоемах таит в себе опасности, а не только радости.

"Телеграф" наглядно решил показать, какие "сюрпризы" можно привезти с отдыха, если не выполнять минимальные меры предосторожности.

В частности, купаясь и наглотавшись воды, можно подхватить кишечные инфекции. Поэтому что? Поменьше ныряйте, чтобы не наглотаться воды из водоема. Если пройтись голыми ногами по песку, можно заработать грибок и лишай. Поэтому выходя из воды, обувайтесь. А придя домой с пляжа – принимайте душ, где тщательно мойте ноги. Также женщинам специалисты не советуют купаться во время менструации. В эти дни вероятность подхватить воспалительные заболевания – наиболее высока.

Подробнее – в инфографике.

Поведение на водоемах

Ранее "Телеграф" детально рассказывал о первой помощи при тепловом ударе.

 Также "Телеграф" писал о том, как уберечься от молнии и составил подробную инфографику полезных рекомендаций.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 269

Все по теме:

Заболевания, водоемы, Купание, Грибок.
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