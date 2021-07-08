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Какой праздник 8 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 8 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В четверг, 8 июля, православная церковь вспоминает князя Петра и его жену Февронию. Пара является покровителями супружеской любви и счастья, хранители семейного очага и считаются символами сильной, верной и красивой любви.

Петр и Феврония были канонизированы церковью в 1541 году за преданность друг другу, вопреки трудностям и козням окружающих. Стоит отметить, что святые даже умерли в один день и в один час в 1228 году.

В этот день, до прихода христианства, отмечали праздник всех влюбленных. В день Петра и Февронии принято ходить в церковь и молиться, чтобы господь послал семье детей. 

Также, 8 июля в Украине отмечается День семьи, который был учрежден в 2012 году.

Народные приметы: 

  • Если в этот день стоит жара, то последующие сорок дней будут жаркими.
  • Если много осота, зима будет холодной.
  • Мыши и свиньи едят сено – к худому покосу.
  • Рассада полив пьет – сухой сенокос, а не выбирает – мокрый.
  • В поле кашки много – быть сеногною.

Что нельзя делать:

  • Не рекомендуется 8 июля купаться в открытых водоёмах.
  • Не следует в этот день венчаться.
  • Не стоит работать с тестом.
  • Нельзя в день Петра и Февронии ругаться, особенно с родными.
  • Не рекомендуется в день Петра и Февронии затевать переезд.
  • Запрещается заниматься рукоделием.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в июле.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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