Какой праздник 8 июля: народные приметы и запреты

В четверг, 8 июля, православная церковь вспоминает князя Петра и его жену Февронию. Пара является покровителями супружеской любви и счастья, хранители семейного очага и считаются символами сильной, верной и красивой любви.
Петр и Феврония были канонизированы церковью в 1541 году за преданность друг другу, вопреки трудностям и козням окружающих. Стоит отметить, что святые даже умерли в один день и в один час в 1228 году.
В этот день, до прихода христианства, отмечали праздник всех влюбленных. В день Петра и Февронии принято ходить в церковь и молиться, чтобы господь послал семье детей.
Также, 8 июля в Украине отмечается День семьи, который был учрежден в 2012 году.
Народные приметы:
Что нельзя делать:
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