Какой праздник 8 июля: народные приметы и запреты

В четверг, 8 июля, православная церковь вспоминает князя Петра и его жену Февронию. Пара является покровителями супружеской любви и счастья, хранители семейного очага и считаются символами сильной, верной и красивой любви.

Петр и Феврония были канонизированы церковью в 1541 году за преданность друг другу, вопреки трудностям и козням окружающих. Стоит отметить, что святые даже умерли в один день и в один час в 1228 году.

В этот день, до прихода христианства, отмечали праздник всех влюбленных. В день Петра и Февронии принято ходить в церковь и молиться, чтобы господь послал семье детей.

Также, 8 июля в Украине отмечается День семьи, который был учрежден в 2012 году.

Народные приметы:

Если в этот день стоит жара, то последующие сорок дней будут жаркими.

Если много осота, зима будет холодной.

Мыши и свиньи едят сено – к худому покосу.

Рассада полив пьет – сухой сенокос, а не выбирает – мокрый.

В поле кашки много – быть сеногною.

Что нельзя делать:

Не рекомендуется 8 июля купаться в открытых водоёмах.

Не следует в этот день венчаться.

Не стоит работать с тестом.

Нельзя в день Петра и Февронии ругаться, особенно с родными.

Не рекомендуется в день Петра и Февронии затевать переезд.

Запрещается заниматься рукоделием.

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