В Египте устроители аттракциона серьезно покалечили украинку (видео 18+)

В Египте украинка во время катания на водном парашюте серьезно пострадала после того, как один из тросов оборвался, и туристка ударилась головой о катер, который ее сопровождал.

Об этом сообщается в сообществе "Я люблю Дахаб" в Facebook.

Женщина, которая накануне купила поездку у представителя пятизвездочного отеля "Reef Oasis Blue Bay Resort&Spa", пострадала настолько сильно, что ей пришлось наложить 15 швов.

Как выяснилось, во время катания канат, которым парашют был прикреплен к катеру, оборвался, и женщину понесло в открытое море. Люди, ставшие невольными очевидцами ЧП, растерялись. Они пытались перегородить полет женщины, направив судно за парашютом.

Но сделали еще хуже: украинка влетела головой в борт катера, получив при этом серьезные травмы. У нее диагностировали порез уха, трещины в позвонках, а также сотрясение мозга.

Осторожно! Слабонервным лучше воздержаться от просмотра!

Как сообщал Телеграф, в Турции, неподалеку от курортного города Кемер на юге страны, вследствие ДТП на воде погиб 28-летний украинец.