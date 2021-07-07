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В Египте устроители аттракциона серьезно покалечили украинку (видео 18+)

В Египте устроители аттракциона серьезно покалечили украинку (видео 18+)
20:45 Сегодня Телеграф

В Египте украинка во время  катания на водном парашюте серьезно пострадала после того, как один из тросов оборвался, и туристка ударилась головой о катер, который ее сопровождал.

Об этом сообщается в сообществе "Я люблю Дахаб" в Facebook.

Женщина, которая накануне купила поездку у представителя пятизвездочного отеля "Reef Oasis Blue Bay Resort&Spa", пострадала настолько сильно, что ей пришлось наложить 15 швов.

Как выяснилось, во время катания канат, которым парашют был прикреплен к катеру, оборвался, и женщину понесло в открытое море. Люди, ставшие невольными очевидцами ЧП, растерялись. Они пытались перегородить полет женщины, направив судно за парашютом.

Но сделали еще хуже: украинка влетела головой в борт катера, получив при этом серьезные травмы. У нее диагностировали порез уха, трещины в позвонках, а также сотрясение мозга.

Осторожно! Слабонервным лучше воздержаться от просмотра!

Как сообщал Телеграф, в Турции, неподалеку от курортного города Кемер на юге страны, вследствие ДТП на воде погиб 28-летний украинец

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 210

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Египет, Видео, ЧП, Украинки.
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