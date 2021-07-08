На отдыхе в Греции погибла судья из Черкасской области

Во время отдыха в Греции трагически погибла судья из Черкасской области Наталья Кирилюк.

Печальную новость разместил сайт Смелянского районного суда области:

"Смелянский горрайонный суд Черкасской области с глубоким прискорбием извещает о смерти судьи Кирилюк Натальи Анатольевны. На 49-м году ее жизнь оборвалась.

Наталья Анатольевна работала в должности судьи с 2009 года.

Ее жизненный путь - это образец человеческого достоинства, добропорядочности, профессионализма, умение работать и желание помогать. В памяти судей и работников Смелянского горрайонного суда Наталья Анатольевна навсегда останется порядочным, добрым человеком, опытным и высококвалифицированным юристом.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Натальи Анатольевны.

Вечная память...".

По неофициальной информации, женщина утонула во время купания в море.

Ранее Наталья Кирилюк была судьей Пролетарского районного суда г. Донецка.

У погибшей остался супруг (с 2011-го по 2014-й – прокурор прокуратуры Запорожской области, с 2017-го – адвокат) и двое сыновей.

Напомним, 28 мая в больнице Дахаба в Египте скончался бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Во время дайвинга он погрузился на на глубину около 40 метров и не смог всплыть. Медикам не удалось его спасти.