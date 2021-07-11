Прогноз погоды на неделю в Украине: отступит ли жара

В Украине на протяжении новой недели, 12-18 июля, не предвидится кардинальных изменений погоды и спада жары. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

По его словам, в течение следующей недели сохранится жаркая погода на всей территории страны.

"Такая синоптическая ситуация обусловлена малоподвижным высоким антициклоном. Этот антициклон уже сейчас оказывает влияние на нашу погоду, потому что температура с каждым днем все выше, а осадков как таковых нет. То есть наблюдается сухой период, - пояснил Кибальчич. – В воскресенье и понедельник температура спадет буквально на пару градусов, но затем нас ждет очередная волна усиления жары".

Наиболее высокие показатели температуры воздуха, по прогнозу, ожидаются на юге и востоке Украины. Дневные максимумы температуры на грядущей неделе будут достигать 34-38 градусов со знаком "плюс". Так что возможны суточные температурные рекорды в отдельных городах.

Как отметил синоптик, в начале новой недели воздушная масса будет неустойчивой в южных и центральных регионах, поэтому там вероятны грозовые дожди. Тогда как на востоке и северо-востоке страны осадков не ожидается.

Кроме того, атмосферное давление в ближайшие семь дней будет оставаться выше нормы.

По словам Кибальчича, такая погодная обстановка нормальна для июля, но вопрос в том – как долго она продлится и не затянется ли вплоть до августа.

Отметим, что следует смотреть ежедневный уточненный прогноз погоды.

Ранее "Телеграф" сообщал прогноз погоды в Украине на воскресенье и понедельник. Жара не уйдет, но стоит готовиться к дождям.