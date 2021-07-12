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День Петра и Павла: народные приметы и запреты 12 июля

День Петра и Павла: народные приметы и запреты 12 июля
00:01 Сегодня Телеграф

В понедельник, 12 июля, почитается память сразу двух апостолов - Петра и Павла, учеников Иисуса Христа.

Святой Петр является одним из 12 апостолов. Он родился в семье простого рыбака. Вместе с братом Андреем был призван в ученики к Иисусу Христу. Петр был свидетелем многих значимых событий. Апостола принято считать первым Папой Римским и основателем христианской церкви. 

Апостол Павел не входил в число 12 апостолов. В юности участвовал в гонениях на иудеев, но после встречи с воскресшим Иисусом поверил в единого Бога. Его послания составляют значительную часть Нового завета.

День Петра и Павла

Этим днем часто завершался Петров пост, поэтому в старину праздник назывался также Петрово говение или Петровки. Хозяйки накрывали богатые столы для всех, кто не мог себе этого позволить. На пиршества приглашали бедных родственников, соседей, нищих, стариков.

Петр считается покровителем рыболовного промысла, поэтому ему всегда молились о хорошем улове.

Народные приметы 12 июля

  • Идет дождь на Петра - будет и мокрый сенокос.

  • Два раза в течение дня дождь пошел - примета того, что будет богатый урожай.

  • Если кукушка перестает куковать до Петрова дня - к ранней зиме, а если после - к затяжной осени.

  • Родившиеся 12 июля наделены выносливостью, независимостью и гордыней. Они твердо стоят на ногах. Носить им следует халцедон.

Что запрещено делать 12 июля

  • Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Работу в огороде и саду стоит отложить.

  • Нельзя сквернословить, ссориться.

  • Нежелательно в этот день проводить церемонии бракосочетания.

  • Категорически нельзя вышивать и заниматься рукоделием.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода в Украине в понедельник, 12 июля, будет солнечной, но местами ожидаются дожди.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты, День Петра и Павла.
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