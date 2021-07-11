Мэр Днепра готовится лететь в космос вслед за Бренсоном

В воскресенье, 11 июля, 70-летний миллиардер Ричард Бренсон совершил первый комерческий полет к границе космоса. Корабль его компании Virgin Galactic Unity-22 успешно поднялся на высоту свыше 80 километров, а затем благополучно приземлился на территории космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико.

Успехам Бренсона порадовался мэр Днепра Борис Филатов, тоже состоящий в команде "Virgin Galactic".

"У него получилось. Ричард Бренсон слетал в космос. 12 лет, почто долгих 12 лет я ждал этого события", - написал он.

Он указал, что тоже давно готовился к космическому полету и даже прошел курс подготовки астронавтов в центре NASA.

"Если все пойдёт как надо, то я буду вторым человеком в независимой Украине, кто после Каденюка побывал в космосе и первым космическим туристом", - написал он, добавив, что "осталось дело за малым".

Как сообщалось ранее, 20 июля в космос после Бренсона отправится другой миллиардер, бывший глава Amazon Джеф Безос. В отличие от корабля Virgin Galactic, ракета New Shepard компании Blue Origin должна подняться выше линии Кармана, которая считается границей космоса.