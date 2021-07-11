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Мэр Днепра готовится лететь в космос вслед за Бренсоном

Мэр Днепра готовится лететь в космос вслед за Бренсоном
Обновлено 19:18 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В воскресенье, 11 июля, 70-летний миллиардер Ричард Бренсон совершил первый комерческий полет к границе космоса. Корабль его компании Virgin Galactic Unity-22 успешно поднялся на высоту свыше 80 километров, а затем благополучно приземлился на территории космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико.

Успехам Бренсона порадовался мэр Днепра Борис Филатов, тоже состоящий в команде "Virgin Galactic". 

"У него получилось. Ричард Бренсон слетал в космос. 12 лет, почто долгих 12 лет я ждал этого события", - написал он. 

Он указал, что тоже давно готовился к космическому полету и даже прошел курс подготовки астронавтов в центре NASA. 

"Если все пойдёт как надо, то я буду вторым человеком в независимой Украине, кто после Каденюка побывал в космосе и первым космическим туристом", - написал он, добавив, что "осталось дело за малым".

Как сообщалось ранее, 20 июля в космос после Бренсона отправится другой миллиардер, бывший глава Amazon Джеф Безос. В отличие от корабля Virgin Galactic, ракета New Shepard компании Blue Origin должна подняться выше линии Кармана, которая считается границей космоса.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Днепр, Ричард Брэнсон, Virgin Galactic, Борис Филатов.
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