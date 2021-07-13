Вновь под полтысячи новых случаев заражения - статистика COVID-19 в Украине

В Украине за сутки понедельника, 12 июля, зафиксирован 481 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Вирус выявили в том числе у 28 детей и 11 медработников.

Об этом во вторник утром сообщает пресс-служба Минздрава Украины на странице в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 249 человек;

летальных исходов - 36;

выздоровели - 750 человек;

за сутки было протестировано методом ПЦР - 20 909 человек, методом ИФА - 9783 лица, экспресс-тестами - 10 428 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 241 698 человек;

выздоровели - 2 178 279 человек;

летальных исходов - 52 640;

проведено ПЦР-тестов - 11 063 662.

Как сообщалось, за воскресенье, 11 июля, в Украине выявили 174 новых случая заражения коронавирусом.