Жара до 35° и местами новые грозы: прогноз погоды на 15 июля в Украине

В четверг, 15 июля в Украине ожидается +30 +35 градусов Цельсия на всей территории. Обильных дождей ждать не приходится.

Об это рассказала метеоролог Наталья Диденко.

По ее словам, ждать осадков стоит только Западной Украине - там пройдут кратковременные грозы в Карпатах и от Волыни через Львовскую область и на Закарпатье. Также непродолжительные дожди прогнозируются в некоторых районах Сумской области.

В Киеве в четверг 15 июля будет стоять сухая и жаркая погода, температура воздуха от +32, местами до +35 градусов.

Прохлады стоит ждать в столице не раньше 17 июля. По всей территории Украины жара немного спадет не раньше вторника 20 июля. Дольше всего высокая температура продержится на востоке и юге Украины.

Жаркая погода - повод отдохнуть возле воды. "Телеграф" подготовил памятку безопасности.