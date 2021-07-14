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Жара до 35° и местами новые грозы: прогноз погоды на 15 июля в Украине

Жара до 35° и местами новые грозы: прогноз погоды на 15 июля в Украине
23:27 Ср, 14 Июль 2021 Телеграф

В четверг, 15 июля в Украине ожидается +30 +35 градусов Цельсия на всей территории. Обильных дождей ждать не приходится.

Об это рассказала метеоролог Наталья Диденко.

По ее словам, ждать осадков стоит только Западной Украине - там пройдут кратковременные грозы в Карпатах и от Волыни через Львовскую область и на Закарпатье. Также непродолжительные дожди прогнозируются в некоторых районах Сумской области. 

прогноз погоды на 15 июля

В Киеве в четверг 15 июля будет стоять сухая и жаркая погода, температура воздуха от +32, местами до +35 градусов.

Прохлады стоит ждать в столице не раньше 17 июля. По всей территории Украины жара немного спадет не раньше вторника 20 июля. Дольше всего высокая температура продержится на востоке и юге Украины.

Жаркая погода  - повод отдохнуть возле воды. "Телеграф" подготовил памятку безопасности.

Как вести себя на воде, чтобы не утонуть и не подвергать опасности других (инфографика)

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Киев, Погода, Погода в Украине, Прогноз погоды, Наталья Диденко.
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