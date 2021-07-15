"Меня избили за украинский язык": в соцсетях сообщили о вопиющем инциденте в Киеве (фото)

В Киеве, в одной из лавок с мороженным в саду Фомина, покупатель попросил обслужить его на украинском языке, за что был избит. Об этом потерпевший заявил на своей страничке в Facebook.

Владимир утверждает, что ему отказали в обслуживании на украинском языке, после чего один из продавцов набросился на него. Пострадавший вызвал полицию, которая прибыла спустя 50 минут. Однако, по словам очевидца, сразу уехала на более важный вызов.

Последующие попытки вызова правоохранителей якобы были проигнорированы.

В последнее время в Украине такие случаи – не редкость. Например, месяц назад девушка из Ирпени угодила в языковой скандал из-за своего высказывания в соцсетях. Также оскорбительным высказыванием по поводу украинского языка отличилась студентка из Харькова.

С целью решения языковой проблемы в Украине президент Владимир Зеленский реализовал тренд на центризм. Политик утверждает, что в скором времени Харьков и Одесса заговорят на украинском языке.