Какой праздник 16 июля: народные приметы и запреты

В пятницу, 16 июля, почитается память мучеников Мокия и Марка, живших в 4-м веке в одной из областей Римской империи. Кроме этого, ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера и аудитора Украины.

Мокий и Марк жили во времена императора Максимиана и были верными христианами. В период организованных гонений Мокия и Марка схватили язычники и пытались заставить поклоняться идолам.

Существует предание, что когда святых вели к жертвеннику, то перед ними вышел ребенок, который стал мешать им и не дал пройти. За это язычники жестоко избили невинное дитя. Видя это, Мокий и Марк еще больше укрепились в решении не поклоняться идолам. В результате, они были обезглавлены и погибли за веру.

Также, в народе день 16 июля прозвали Маковым. На Руси верили, что мак был способен противодействовать нечистой силе. В народе он считался символом изобилия и богатства.

Есть у этого дня и особые приметы.

Народные приметы 16 июля

Постоянно слышны раскаты грома во время грозы - ожидай длительного ненастья.

Мошки и комары вьются кругами - примета того, что в ближайшие 7 дней установится хорошая погода.

Паук вылазит из гнезда и ткет новую длинную паутину - к хорошей погоде.

Родившимся 16 июля будет трудно жить без помощи из вне. Из них могут получиться хорошие работники.

Что запрещено делать 16 июля

На Мокия лучше не начинать новых дел, так как день считался несчастливым.

Любое вмешательство в землю в этот день не приветствуется.

Не следует в этот день и злоупотреблять спиртным. В ином случае верили, что алкоголь "сведет с ума".

Не рекомендуется 16 июля отказывать в помощи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жара по всей территории Украины спадет не раньше 20 июля.