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Какой праздник 16 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 16 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В пятницу, 16 июля, почитается память мучеников Мокия и Марка, живших в 4-м веке в одной из областей Римской империи. Кроме этого, ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера и аудитора Украины.

Мокий и Марк жили во времена императора Максимиана и были верными христианами. В период организованных гонений Мокия и Марка схватили язычники и пытались заставить поклоняться идолам.

Существует предание, что когда святых вели к жертвеннику, то перед ними вышел ребенок, который стал мешать им и не дал пройти. За это язычники жестоко избили невинное дитя. Видя это, Мокий и Марк еще больше укрепились в решении не поклоняться идолам. В результате, они были обезглавлены и погибли за веру.

Святые Мокий и Марк Маков день

Также, в народе день 16 июля прозвали Маковым. На Руси верили, что мак был способен противодействовать нечистой силе. В народе он считался символом изобилия и богатства.

Мак цветок растение

Есть у этого дня и особые приметы.

Народные приметы 16 июля

  • Постоянно слышны раскаты грома во время грозы - ожидай длительного ненастья.

  • Мошки и комары вьются кругами - примета того, что в ближайшие 7 дней установится хорошая погода.

  • Паук вылазит из гнезда и ткет новую длинную паутину - к хорошей погоде.

  • Родившимся 16 июля будет трудно жить без помощи из вне. Из них могут получиться хорошие работники.

Что запрещено делать 16 июля

  • На Мокия лучше не начинать новых дел, так как день считался несчастливым.

  • Любое вмешательство в землю в этот день не приветствуется.

  • Не следует в этот день и злоупотреблять спиртным. В ином случае верили, что алкоголь "сведет с ума".

  • Не рекомендуется 16 июля отказывать в помощи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жара по всей территории Украины спадет не раньше 20 июля.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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