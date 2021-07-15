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Живодерам несдобровать: в Украине усилили наказания за жестокое обращение с животными

Живодерам несдобровать: в Украине усилили наказания за жестокое обращение с животными
20:13 Сегодня Телеграф

Верховная Рада ужесточила закон о жестоком обращении с животными. Об этом говорится в Telegram-канале ВРУ.

Так, 285 депутатов поддержали проект Закона №2351. Документ вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины и имплементирует ряд положений международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.

В частности, закон вводит правило обязательно надевать поводок во время выгула собак или других домашних животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека. Намордник обязателен для собаках так называемых опасных пород: доберман, немецкий дог, немецкая овчарка, ротвейлер, американский бульдог, бультерьер. Кроме того, домашние животные теперь должны иметь ошейники с идентифицирующими пометками.

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Усиливается наказания для недобросовестных хозяев питомцев. Запрещается в течение года содержать животных тем, кто получал штраф или совершал правонарушение, связанное с жестоким обращением с животными. Нельзя заводить питомца на протяжении 10 лет со дня вступления приговора людям, которых привлекали к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, или же которых освободили от уголовной ответственности, или же производство по делу было закрыто.

Новый закон предусматривает разрешение на услуги по эвтаназии для прекращения страданий животного, если это единственный для него выход. Но запрещено умерщвлять с целью урегулировать численность бездомных животных. Тогда как при клеймении, бирковании, биостерилизации, других болезненных процедурах животные должны получать обезболивание.

Под запретом использование животных как мишени при стрельбе, будь то процесс обучения или соревнования.

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Закон предполагает штрафы за:

- издевательство над животными, в том числе бездомными – взыскание в сумме 3400-5100 грн, а также конфискация животного, если пребывание у владельца несет него угрозу;

- содержание собак и кошек в местах, запрещенных соответствующими правилами; выгул собак без поводков и намордников; неуборка экскрементов животного в общественном месте - предупреждение или штраф 170-340 грн, для должностных лиц - 340-850 грн.

Добавим, что закон вступит в силу на следующий день после его опубликования, а действовать начнет через три месяца.

Напомним, законодательная база в Украине по обращению с животными имеет немало пробелов. Например, сегодня нет запрета на фотографирование с дикими или другими животными. "Телеграф" выяснил, какой закон об обращении с животными нужен Украине.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Все по теме:

Украина, Закон, Животные, Права животных, Жестокое обращение с животными.
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