Еще немного попечет, и жара начнет отступать: какой ждать погоды в Украине в ближайшие дни

В Украине в ближайшее время ожидается снижение температуры воздуха. Спад жары во всех регионах пройдёт по-разному. Об этом в своём Telegram канале рассказала синоптик Наталья Диденко.

По словам Натальи, основной причиной жары является антициклон, который навис над Украиной. Антициклоном называют область повышенного атмосферного давления. Именно он препятствует появлению дождей и не даёт прорваться свежему воздуху. Речь идёт про восточный антициклон. Помимо него, свежий воздух удерживает еще и западный антициклон (Карта 1).

Синоптик сравнивает антициклон с "горой", которая рано или поздно стареет и рушится. "Гора" над Украиной не исключение, первые признаки её разрушения уже заметны. Однако, жару еще придётся потерпеть некоторое время.

В ближайшие выходные дожди ожидаются по всей территории страны, кроме южной (Карта 2). Где-то дожди пройдут утром, где-то ночью, изменения уже начались. Такие сильные контрасты предвещают короткие, но сильные и опасные ливни. На следующей неделе количество осадков значительно увеличится.

Спад жары ожидается уже в понедельник, а во вторник, 20 июля, новый свежий воздух начнет распространяться по Украине. Знойная погода задержится на Юге и Востоке страны, но вскоре милосердный воздух дойдёт и туда.

На выходных 17-18 июля в Киеве будет жарко, +32…+34 градуса, дожди маловероятны. В понедельник столица ощутит первые признаки смены воздушных масс, температура днём +28…+30 градусов. Значительный спад жары до +25…+28 градусов киевляне почувствуют уже во вторник.

О погоде по всей территории Украины сообщает Гидрометцентр:

Про последствия непогоды в Украине двухнедельной давности ранее сообщает "Телеграф".