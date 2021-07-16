Куонг Кьюнг, Весняна и Квитослава: какие самые оригинальные имена для детей в Украине (инфографика)

Анна, Мария, София, Артем, Александр и Максим стали лидерами среди имен для новорожденных в Украине. В Министерстве юстиции сообщили самые популярные и необычные имена для малышей за первые пол года 2021.
Список опубликовали на сайте Минюста.
"Телеграф" подготовил инфографику с именами для детей 2021.
Самые популярные женские имена: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина.
Самые популярные мужские имена: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.
В необычных именах для мальчиков родители отдали предпочтение тематике героев древности. Среди девочек пользуется популярностью цветочная тематика.
Необычные женские имена: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весняна, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.
Необычные мужские имена: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.