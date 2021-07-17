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Какой праздник 17 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 17 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В субботу, 17 июля, почитается память святого Андрея Боголюбского.

Андрей Боголюбский был великим князем, которому удалось поспособствовать распространению христианской веры. Он является создателем более 30 храмов, а также именно он учредил православный праздник Покрова Богородицы, Спас.

Погребен святой во Владимире (Россия) - его мощи были перенесены в серебряную раку.

Андрей Боголюбский

День 17 июля в народе прозвали Наливой, поскольку к этому времени на полях вырастали озимые культуры. Люди замечали: "Озимы в наливах дошли".

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Обычно днем 17 июля шли достаточно сильные дожди. Именно "андреевский" дождь был очень желанным, ведь он помогал с хорошим урожаем в будущем.

Народные приметы 17 июля

  • Много ос - примета, которая значит, что зимой будет достаточно холодно.

  • Появились 17 июля желтые листья на деревьях - будет ранняя осень.

  • Какая погода на Андрея - такой она будет и на Калинника (11 августа).

  • Родившимся 17 июля будет сопутствовать удача. Носить им следует цитрин.

Что запрещено делать 17 июля

  • День считается опасным, поэтому не стоит предпринимать ничего нового.

  • Брать в долг, а также отдавать долги в этот день - к финансовым трудностям.

  • Отправляться в дорогу, торговать и планировать отдых в этот день нежелательно, но если нет иного выхода, то лучше это делать во второй половине дня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жара по всей территории Украины спадет не раньше 20 июля.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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