Какой праздник 17 июля: народные приметы и запреты

В субботу, 17 июля, почитается память святого Андрея Боголюбского.

Андрей Боголюбский был великим князем, которому удалось поспособствовать распространению христианской веры. Он является создателем более 30 храмов, а также именно он учредил православный праздник Покрова Богородицы, Спас.

Погребен святой во Владимире (Россия) - его мощи были перенесены в серебряную раку.

День 17 июля в народе прозвали Наливой, поскольку к этому времени на полях вырастали озимые культуры. Люди замечали: "Озимы в наливах дошли".

Обычно днем 17 июля шли достаточно сильные дожди. Именно "андреевский" дождь был очень желанным, ведь он помогал с хорошим урожаем в будущем.

Народные приметы 17 июля

Много ос - примета, которая значит, что зимой будет достаточно холодно.

Появились 17 июля желтые листья на деревьях - будет ранняя осень.

Какая погода на Андрея - такой она будет и на Калинника (11 августа).

Родившимся 17 июля будет сопутствовать удача. Носить им следует цитрин.

Что запрещено делать 17 июля

День считается опасным, поэтому не стоит предпринимать ничего нового.

Брать в долг, а также отдавать долги в этот день - к финансовым трудностям.

Отправляться в дорогу, торговать и планировать отдых в этот день нежелательно, но если нет иного выхода, то лучше это делать во второй половине дня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жара по всей территории Украины спадет не раньше 20 июля.