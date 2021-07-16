Морозильные камеры и специальная тара: как в Украине хранятся вакцины от COVID-19 (фото)

Как сообщалось, в Харьковской области при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer испортились более 9,3 тыс. доз. На сегодняшний день государственное предприятие Минздрава "Укрмедпостач" изучает ситуацию и проводит расследование. "Телеграф" решил разобраться и посмотреть, как соблюдают требования к транспортировке и хранению доз вакцин.