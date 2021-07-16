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Пятница, 16.07.2021
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Морозильные камеры и специальная тара: как в Украине хранятся вакцины от COVID-19 (фото)
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Морозильные камеры и специальная тара: как в Украине хранятся вакцины от COVID-19 (фото)

Как сообщалось, в Харьковской области при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer испортились более 9,3 тыс. доз. На сегодняшний день государственное предприятие Минздрава "Укрмедпостач" изучает ситуацию и проводит расследование. "Телеграф" решил разобраться и посмотреть, как соблюдают требования к транспортировке и хранению доз вакцин.
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Минздрав, Comirnaty/Pfizer, Укрмедпостач.
17:58 Сегодня Телеграф
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