Какой праздник 18 июля: народные приметы и запреты

В воскресенье, 18 июля, почитается память преподобного Афанасия Афонского, который родился в Трапезунде (Турция) и достаточно рано остался сиротой.

Афанасия воспитывала благочестивая монахиня. Она обучала его навыкам иноческой жизни, посту и молитвам. По прошествии некоторого времени Афанасий принимает постриг, находясь на территории Киминского монастыря. Достигнув совершенства в длительном посте, игумен благословил его на подвиг безмолвия в уединенном месте недалеко от храма. К нему приходили паломники со всего мира и просили совета. По преданию, несколько раз к Афанасию являлась Богородица.

На Руси именно на Афанасия отмечали Месяцев праздник (Лунный праздник), потому что считалось, что именно 18 июля луна празднует свой день рождения. Верили, что если в этот день вечером долго смотреть на месяц, то у человека прибавится сил.

Существовали в народе, связанные с луной, приметы на этот день.

Народные приметы 18 июля

Если месяц виден на небе, то можно ожидать хорошего урожая.

Месяц кажется туманным и большим - в ближайшее время погода испортится.

Месяц, напротив, белый и блестящий - это примета, которая предвещает холодную погоду, но без дождей. Зеленоватый месяц - жди осадков совсем скоро.

Родившимся 18 июля покровительствует луна. Носить им следует александрит.

Что запрещено делать 18 июля

Не стоит в этот день сплетничать, чтобы не навлечь на себя чужие проблемы.

Грустить и злиться, в ином случае удача покинет вас на целый год.

Начинать ремонт. Считается, что сделанное долго держаться не будет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жара в Украине начнет спадать после 20 июля.