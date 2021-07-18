Жара отступает: прогноз погоды на неделю в Украине

На следующей неделе, с 19 по 25 июля, в Украине ожидается неустойчивая погода с ослаблением жары. Вместе с этим увеличится количество осадков и опасных метеорологических явлений - гроз, града и шквалов. Об этом в комментарии изданию "Телеграф" рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Украине уже видны первые признаки изменения воздушных масс.

"Антициклон, который очень долго держал Украину в плену, разрушается. На его место будет заходить другая система - с низким атмосферным давлением и атмосферными фронтами. Новый воздух придет к нам с северо-запада и прорвет наконец эту антициклональную оборону", - отмечает Диденко.

Как сообщила синоптик, уже с понедельника жара начнет спадать сначала в западных областях Украины, во вторник ослабление жары распространится на север страны и значительную часть центральных областей. Дольше всего сильная жара задержится на востоке и на юге, но в середине недели и там ожидается понижение температуры воздуха.

Столбики термометров после 30-37 градусов тепла, по прогнозу Диденко, снизятся на новой неделе до 25-29 градусов с отметкой "плюс".

Но, заметила синоптик, вместе с ослаблением жары атмосферные фронты принесут кратковременные дождевые грозы.

"Это характерный процесс для лета, - объясняет Диденко. - В зоне сильных контрастов возможны сильные ливни, град и даже шквалы".

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