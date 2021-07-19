Откроют ли Европу для украинцев, привитых CoronaVac: в ЕС рассмотрели вопрос

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, смогут ли украинцы, привитые пока непризнанной в ЕС вакциной CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech, беспрепятственно путешествовать по Европе с соответствующим ковид-сертификатом.

Об этом глава ведомства рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

По его словам, в ближайшее время ЕС утвердит антиковидную вакцину CoronaVac, а также признает соответствующие COVID-сертификаты.

Ляшко говорит, что общался с европейским региональным директором бюро ВОЗ напрямую, и тот заявил, что они рассмотрели вопрос и скоро появится окончательное утвердительное решение. Мол, все вакцины, одобренные ВОЗ, в частности - CoronaVac, позволят путешествовать по ЕС по "ковидному" сертификату.

Отметим, что в Украине полный курс вакцинации от коронавируса сделали уже 1,4 миллиона человек, из них 837 408 человек привились CoronaVac.

Напомним, ученые провели исследование эффективности вакцин Pfizer и CoronaVac, которые сейчас делают украинцам от коронавируса. Оказалось, что у людей, привитых американской Pfizer, выявили в 10 раз больше антител, чем у привитых CoronaVac.