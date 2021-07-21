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Он мечтал об этом: полиция исполнила заветное желание больного ребенка

Он мечтал об этом: полиция исполнила заветное желание больного ребенка
00:32 Сегодня Телеграф

В Кагарлыке полицейские осуществили мечту 13-летнего Ивана. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram-канале.

Все началось с того, что жительница города разместила пост в соцсети о том, что полиция угощала детей конфетами. Пост увидел родственник Вани, у которого ДЦП. По его словам, ребенок мечтал увидеть "настоящего полицейского" и посидеть с ним в машине.

После этого, на линию "102"  поступила такая необычная заявка, на которую представители полиции отреагировали с огромным удовольствием.

Полицейские приехали в гости к подростку домой, привезли сладости и провели с ним время. Мальчик был удивлен и не верил, что такое может быть. Кроме того, представители полиции прокатили Ваню на служебном авто.

Мечты сбываются.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что школьник, чьи движения сковала жестокая болезнь сумел отличиться на ином поприще: по итогам учебы в общеобразовательной школе он получил золотую медаль в числе других отличников.  

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
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Украина, Дети, Полиция, Помошь, ДЦП.
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