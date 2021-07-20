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Суд отправил за решетку убийцу ветерана АТО "Сармата" в Бердянске

Суд отправил за решетку убийцу ветерана АТО "Сармата" в Бердянске
Обновлено 16:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Городской районный суд в Бердянске вынес приговор убийце общественного активиста и ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). 

Как сообщает пресс-служба суда, одного из обвиняемых отправили за решетку на 11 лет. 

"Приговором Бердянского горрайонного суда Запорожской области от 19.07.2021 года гражданина М. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет", - говорится в сообщении. 

Друг убитого активиста Андрей Маджаров после заседания сообщил, что приговор назначен мужчине, который стрелял в Олешко. Всего по делу проходит 11 человек, из них 8 исполнителей и трое заказчиков. Остальных семерых исполнителей помиловали, а по заказчикам продолжаются следственные действия. 

На приговор суда будут подавать апелляцию. 

Как сообщалось ранее, 31 июля 2018 года Олешко был убит в Бердянске выстрелами в спину. 

Виталий Олешко - доброволец батальона НГУ "Донбасс", участник самообороны Бердянска, кавалер ордена "За мужество" 3-й степени, участник боев за Иловайск. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Суд, Убийство, Бердянск, Виталий Олешко.
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