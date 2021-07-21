Скачать
Среда, 21.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
В ГСЧС говорят, что концентрация окиси азота в воздухе на "Рівнеазоте" ниже предельной: что это и чем опасно для здоровья
В ГСЧС говорят, что концентрация окиси азота в воздухе на "Рівнеазоте" ниже предельной: что это и чем опасно для здоровья
Итоги дня 20 июля: ЧП на химзаводе в Ровно, падение Bitcoin, полет Безоса в космос
Итоги дня 20 июля: ЧП на химзаводе в Ровно, падение Bitcoin, полет Безоса в космос
"Вопрос нескольких лет": в "Слуге народа" рассказали, когда в Украине отменят воинский призыв
"Вопрос нескольких лет": в "Слуге народа" рассказали, когда в Украине отменят воинский призыв
Все дело в шприце: в Минздраве придумали, как "растянуть" полученные от США вакцины на еще 140 тыс. доз
Все дело в шприце: в Минздраве придумали, как "растянуть" полученные от США вакцины на еще 140 тыс. доз

Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В среду, 21 июля 2021 года Православная церковь празднует явление иконы Пресвятой Богородицы и отмечает память великомученика Прокопия. В народном календаре – Прокопий, Прокоп-жнец (жатвенник), Прокопьев день, зажин ржи, Казанская Богоматерь, летняя Казанская.

В старину Прокопьев день считался открытием жатвенной страды. Сено собирали в копны и складывали в "зароды". А перед началом работы было принято служить молебен.

Жатву в полях связывали с созреванием черники. Сбор ягоды считался обязательным, ведь считалось, что ее листья и плоды помогают от многих болезней.

Бесплодные и давно молящие о беременности в этот день с удвоенной силой просят благословить их ребенком. Люди верили, что Казанская Богородица помогает.

Что нельзя делать 21 июля: 

  • Запрещено сожалеть о чем-то, иначе фортуна может обидеться.
  • Не следует 21 июля устраивать уборку, мыть полы и вытирать пыль.
  • Не рекомендуется в эту среду устраиваться на работу, увольняться, заключать крупные договоры и заниматься другой судьбоносной деятельностью.
  • В этот день лучше отложить всякого рода путешествия и поездки.
  • В этот день не стоит купаться в открытых водоёмах, ругаться и сквернословить.

Приметы на 21 июля:

  • Если в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.
  • Какая погода на Прокопия, такая будет и 2 августа на Ильин день.
  • Если в этот день новолуние, то по погоде можно определить, каким будет август.
  • Купаться в этот день нельзя, так как можно потревожить Водяного, за что он утащит купальщика в воду.
  • Если колосок на Прокопия заткнуть за пояс, то до конца лета спина болеть не будет.
  • Пчелы злее стали – скоро начнется жара.
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 153

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Так вот куда Пшонка пропал: в России арестовали банду полицейских и показали "скромное" жилище одного из них
02 Курбан-байрам в 2021 году: традиции, поздравления в открытках и картинках
03 НКРЭКУ vs Ахметов: на энергорынке разгорается война, заплатит за которую народ
04 В Китае взлетел на воздух алюминиевый завод (видео)
05 Ливни размыли старое кладбище на Одесчине: посреди дороги вылезли человеческие кости (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зал почти пустой: на внеочередное заседание Рады пришло менее ста нардепов (фото)
Зал почти пустой: на внеочередное заседание Рады пришло менее ста нардепов (фото)
Медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей (фото, видео)
Медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей (фото, видео)
Германия и США придумали, что сделают для Украины за достройку &quot;Северного потока-2&quot; - СМИ
Германия и США придумали, что сделают для Украины за достройку "Северного потока-2" - СМИ
Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь