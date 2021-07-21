Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты

В среду, 21 июля 2021 года Православная церковь празднует явление иконы Пресвятой Богородицы и отмечает память великомученика Прокопия. В народном календаре – Прокопий, Прокоп-жнец (жатвенник), Прокопьев день, зажин ржи, Казанская Богоматерь, летняя Казанская.
В старину Прокопьев день считался открытием жатвенной страды. Сено собирали в копны и складывали в "зароды". А перед началом работы было принято служить молебен.
Жатву в полях связывали с созреванием черники. Сбор ягоды считался обязательным, ведь считалось, что ее листья и плоды помогают от многих болезней.
Бесплодные и давно молящие о беременности в этот день с удвоенной силой просят благословить их ребенком. Люди верили, что Казанская Богородица помогает.
Что нельзя делать 21 июля:
- Запрещено сожалеть о чем-то, иначе фортуна может обидеться.
- Не следует 21 июля устраивать уборку, мыть полы и вытирать пыль.
- Не рекомендуется в эту среду устраиваться на работу, увольняться, заключать крупные договоры и заниматься другой судьбоносной деятельностью.
- В этот день лучше отложить всякого рода путешествия и поездки.
- В этот день не стоит купаться в открытых водоёмах, ругаться и сквернословить.
Приметы на 21 июля:
- Если в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.
- Какая погода на Прокопия, такая будет и 2 августа на Ильин день.
- Если в этот день новолуние, то по погоде можно определить, каким будет август.
- Купаться в этот день нельзя, так как можно потревожить Водяного, за что он утащит купальщика в воду.
- Если колосок на Прокопия заткнуть за пояс, то до конца лета спина болеть не будет.
- Пчелы злее стали – скоро начнется жара.