Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты

В среду, 21 июля 2021 года Православная церковь празднует явление иконы Пресвятой Богородицы и отмечает память великомученика Прокопия. В народном календаре – Прокопий, Прокоп-жнец (жатвенник), Прокопьев день, зажин ржи, Казанская Богоматерь, летняя Казанская.

В старину Прокопьев день считался открытием жатвенной страды. Сено собирали в копны и складывали в "зароды". А перед началом работы было принято служить молебен.

Жатву в полях связывали с созреванием черники. Сбор ягоды считался обязательным, ведь считалось, что ее листья и плоды помогают от многих болезней.

Бесплодные и давно молящие о беременности в этот день с удвоенной силой просят благословить их ребенком. Люди верили, что Казанская Богородица помогает.

Что нельзя делать 21 июля:

Запрещено сожалеть о чем-то, иначе фортуна может обидеться.

Не следует 21 июля устраивать уборку, мыть полы и вытирать пыль.

Не рекомендуется в эту среду устраиваться на работу, увольняться, заключать крупные договоры и заниматься другой судьбоносной деятельностью.

В этот день лучше отложить всякого рода путешествия и поездки.

В этот день не стоит купаться в открытых водоёмах, ругаться и сквернословить.

Приметы на 21 июля: