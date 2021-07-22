Какой праздник 22 июля: народные приметы и запреты

22 июля православная церковь почитает память священномученика Панкратия, отец которого близко общался с самим апостолом Петром; и священномученика Кирилла, епископа Гортинского. В народе день называют Черничным.

Святым мученикам Кириллу и Панкратию принято молиться о здоровье, красоте и благополучии своем и своих близких.

Считается, что с 22 июля на грядках появляются первые огурцы. А также с этого дня можно начинать собирать чернику. Согласно народным преданиям, данная ягода обладала чудодейственными свойствами.

Помимо этого, день Панкратия и Кирилла собирали лекарственные травы и засушивали их. Считалось, что травы собранные в этот день подходят для ритуалов любовной магии.

Что нельзя делать 22 июля:

22 июля запрещено нести в дом "чужие" деньги.

Запрещено конфликтовать, особенно со старшим поколением и родителями.

Не рекомендуется в этот день отказывать в помощи.

Категорически нельзя в этот день начинать новые дела.

Приметы на 22 июля