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Какой праздник 22 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 22 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

22 июля православная церковь почитает память священномученика Панкратия, отец которого близко общался с самим апостолом Петром; и священномученика Кирилла, епископа Гортинского. В народе день называют Черничным.

Святым мученикам Кириллу и Панкратию принято молиться о здоровье, красоте и благополучии своем и своих близких.

Считается, что с 22 июля на грядках появляются первые огурцы. А также с этого дня можно начинать собирать чернику. Согласно народным преданиям, данная ягода обладала чудодейственными свойствами.

Помимо этого, день Панкратия и Кирилла собирали лекарственные травы и засушивали их. Считалось, что травы собранные в этот день подходят для ритуалов любовной магии.

Что нельзя делать 22 июля: 

  • 22 июля запрещено нести в дом "чужие" деньги.
  • Запрещено конфликтовать, особенно со старшим поколением и родителями.
  • Не рекомендуется в этот день отказывать в помощи.
  • Категорически нельзя в этот день начинать новые дела.

Приметы на 22 июля

  • Много черники уродило — морозы зимой начнутся рано и будут сильными.
  • Если ночью луна стала выглядеть потемневшей, то жди дожди до конца июля.
  • Чтобы огурцы хороший урожай давали, нужно их высадить на грядке, где в прошлом году росла кукуруза.
  • Приметы на 22 июля говорят, что кто сегодня чернику есть будет, тот станет здоровым, красивым и сильным.
  • Если при сборе урожая огурцов, один огурец тайно закопать на грядках, то урожай будет богатым.
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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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