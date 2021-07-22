Наслаждайтесь идеальной погодой, пока не вернулась жара: синоптики дали прогноз до конца недели

В Украине на выходных ожидается солнечная погода: дожди с прохладой изменят солнечные дни. Об этом в своем Telegram канале рассказала синоптик Наталья Диденко.

23-го июля сухая и солнечная погода + 23 + 28 градусов ожидается по всей территории страны, кроме Карпат. Здесь пройдут локальные дожди с грозами. В Киеве пятница обещает солнце, чистое небо и +24, +25 градусов. Наслаждайтесь такой идеальной погодой, потому что в воскресенье столбики термометров поползут вверх.

В общем жара прошла, атмосферный фронт ушел, низкое давление меняется повышенным, облаков меньше, солнца больше.

О погоде на всей территории страны сообщил и Украинский гидрометеорологический центр:

23 июля

Практически на всей территории Украины воздух прогреется до +25 градусов. Осадков не ожидается.

24 июля

В Сумах, Чернигове, Харькове, Ивано-Франковске и Черновцах синоптики предупреждают о дожде и грозах. Во всех остальных регионах сухо и солнечно. Температура воздуха прогреется до +25, +28 градусов.

25 июля

В воскресенье дожди пройдут в Ужгороде, Львове и Луцке. На всей территории Украины ожидается повышение температуры воздуха. В южные регионы страны снова придет жара до +31.

По прогнозам Sinoptik.ua, на выходных в Украине облачно с прояснениями. Преимущественно на всей территории страны температура воздуха +26 градусов. В Киеве 23 июля утром небо будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.

Как уже сообщал "Телеграф", в последние дни в Украине бушевала стихия. В начале недели Киев накрыло шквальным дождем и градом, из-за проливных дождей затопило станции метро "Берестейская" и "Академгородок". А в Одессе, когда менее чем за 12:00 выпала месячная норма осадков, затопило дороги, а часть города оказалась практически отрезанной. Людей перевозят не только машины, но и строительная техника.