"Начисления еще не было, добирайся сам": после госпиталя военного заставили автостопом ехать через всю Украину

Боец ВСУ после госпиталя и без денег был вынужден возвращаться в бригаду автостопом. Об этом рассказал в своем твиттере житель Бучача Сергей Савка.

По его словам, подобрал военного по имени Константин по пути из Монастырского в Тернополь.

«Вижу у заправки голосует солдат с рюкзаком. Остановился. Смотрю - вообще не местный воин. Спросил, возьму ли в Тернополь. Закинул рюкзак на задний диван, а сам на переднее сидение. И тут я заметил, что что-то не то: нога левая в колене почти не сгибается, и залезть в авто для него было немного трудно. Познакомились. Костя сам из Крыма, на войне с самого начала, а едет автостопом из госпиталя, из Львова! И знаете куда? В Мариуполь! Денег на дорогу ему МО не дало! Сказали, что "начислений еще не было, добирайтесь сами, как можете». Чтобы боец, после госпиталя, без денег, автостопом, добирался в бригаду», - возмутился мужчина.

Отец и брат Константина погибли на войне, жениться не успел. В Мариуполе арендует жилье. Очень хорошо разговаривает на украинском, по словам Сергея, даже подпевал украинские песни, которые в машине звучали. Службу оставлять не планирует, говорит, что ему некуда идти с войны: Крым для него закрыт, а на контролируемой Украиной территории он везде приезжий. Разве военно-врачебная комиссия «спишет», куда он и ехал в Мариуполь.

«Понял, что боец имеет проблемы с позвоночником, левой ногой, проблемы с сосудами и тромбоз. Спросил о реабилитации. А он: «Куда !? Сначала бы долечиться и долги отдать, потому что госпиталь также «выкачал». Многое пришлось покупать самому. А реабилитация не светит. Это очень дорого». Говорит, если без фанатизма, но чтобы был толк, то где-то около 45-50 тысяч гривен надо», - продолжил рассказывать о своем попутчике Савка.

Мужчина довез бойца в Тернополь. Оттуда Константин планировал отправиться через Дубно и Киев в Мариуполь. Обменялись контактами, дал ему немного денег с собой, мол, не возьмут так.

«А он глаза круглые сделал и говорит: «Сегодня ехал из Франковска, стал водитель из Днепропетровской области. Как только тронулись, он сразу цену назвал. А как услышал, что я без денег - высадил сразу на обочине. А здесь вот как», - с грустью пересказывает Савка.

На эту историю сразу бурно отреагировали пользователи социальной сети. Люди выражали слова поддержки и предлагали финансовую помощь на реабилитацию Константина. Автор сообщения пообещал, что обязательно поможет с реквизитами. Вот только после того, как боец доберется до Мариуполя. Автостопом, на восьмом году войны.

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