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В Киеве пройдет саммит супругов глав государств: подробности

В Киеве пройдет саммит супругов глав государств: подробности
14:13 Сегодня Телеграф Киев

Столица Украины Киев 23 августа примет саммит жен и мужей глав государств. Мероприятие такого формата проводят впервые в мире. 

Об это рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Инициатором саммита стала супруга президента Украины - Елена Зеленская

Кулеба отметил, что важную роль супруги глав государств играют в обществе в первую очередь благодаря вниманию прессы. 

"Их "мягкая" сила позволяет воплощать социальные, культурные, гуманитарные и образовательные проекты, которые изменяют наши общества к лучшему", — сказал глава МИД.

На киевском саммите жены и мужья первых лиц будут вместе с экспертами обсуждать вопросы образования, равенства мужчин и женщин, безбарьерности и здоровья. 

В Киеве планируют, что саммит откроет новый формат сотрудничества. 

Ранее "Телеграф" писал, что Елена Зеленская напомнила о толерантном общении.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Саммит, Первая Леди, Дмитрий Кулеба, Елена Зеленская, первый джентельмен.
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