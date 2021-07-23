В Киеве пройдет саммит супругов глав государств: подробности

Столица Украины Киев 23 августа примет саммит жен и мужей глав государств. Мероприятие такого формата проводят впервые в мире.

Об это рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Инициатором саммита стала супруга президента Украины - Елена Зеленская.

Кулеба отметил, что важную роль супруги глав государств играют в обществе в первую очередь благодаря вниманию прессы.

"Их "мягкая" сила позволяет воплощать социальные, культурные, гуманитарные и образовательные проекты, которые изменяют наши общества к лучшему", — сказал глава МИД.

На киевском саммите жены и мужья первых лиц будут вместе с экспертами обсуждать вопросы образования, равенства мужчин и женщин, безбарьерности и здоровья.

В Киеве планируют, что саммит откроет новый формат сотрудничества.

Ранее "Телеграф" писал, что Елена Зеленская напомнила о толерантном общении.