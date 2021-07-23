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Его прятали 6 лет: в Киеве хозяин нашел похищенного пса (трогательное видео)

Его прятали 6 лет: в Киеве хозяин нашел похищенного пса (трогательное видео)
15:38 Сегодня Телеграф

В Киевской области пять лет назад украли лабрадора. По соцсетям ходила информация, что это сделала родственница хозяина пса. Благо, собака вернулась домой спустя такой промежуток времени. Об этом в пятницу, 23 июля, пишет Telegram-канал "Киев Сейчас".

Сообщается, что собаку нашла женщина - питомец стоял у дороги. О находке она написала в Facebook.

Раннее в соцсетях была информация о том, что в 2015 году родственница хозяев украла собаку, чтобы отомстить. Пес якобы жил в Бориспольском районе, и после того, как новый хозяин умер, лабрадора отдали в семью людей, которые злоупотребляли алкоголем. Их соседи забеспокоились и обратились к зоозащитникам, а те, в свою очередь, в Facebook опубликовали фото лабрадора. Заводчица лабрадоров узнала по фото собаку, которую она продавала, когда пес еще был щенком и сообщила, кто его хозяин.

В данный момент псу 11 лет, он узнал своего хозяина, благо, что спустя столько времени они воссоединились.

Как писал "Телеграм", в Украине наиболее популярной породой собак является лабрадор ретривер.

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
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Лабрадор, Новости Киевской области, Трогательное видео, видео собак.
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