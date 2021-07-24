Небесная сотня пополнилась еще одним героем Революции достоинства

Владимир Занегин был ранен 20 февраля 2014 года во время событий на улице Институтской. Тогда на Майдане расстреливали протестующих.

Про смерть мужчины сообщили в Инициативной группе пострадавших/ раненых на Майдане.

Владимир Занегин был награжден Орденом "За мужество" III степени в 2017 году. Про дату, время и место прощания сообщат дополнительно.

Причину смерти установит экспертиза, в комментариях к посту отмечают, что майдановцу неожиданно стало плохо, медики помочь не смогли.

20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной сотни - в честь событий на Майдане.

Ранее "Телеграф" сообщал, что события на Майдане стали частью жалобы России в Европейский суд по правам человека.