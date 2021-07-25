Госпитализированных почти вдвое больше заболевших: свежие данные по COVID-19 в Украине

На утро воскресенья, 25 июля, в Украине зафиксировали значительно больше случаев госпитализации за последние сутки, чем количество заболевших коронавирусом.
Об этом можно судить по свежей сводке Минздрава.
Отмечается, что за субботу, 24 июля, в Украине зарегистрировали:
Самое больше число заболевших пришлось на Киев, Одесскую, Днепропетровскую, Львовскую и Запорожскую области.
Кроме того, за сутки было вакцинировано 71 571 человек (всего уже 3 060 561 с начала вакцинации).
Как сообщал "Телеграф", накануне несколько новых случаев коронавируса нового опасного штамма "Дельта" обнаружили во Львовской области.