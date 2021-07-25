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Воскресенье, 25.07.2021
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Госпитализированных почти вдвое больше заболевших: свежие данные по COVID-19 в Украине

Госпитализированных почти вдвое больше заболевших: свежие данные по COVID-19 в Украине

Госпитализированных почти вдвое больше заболевших: свежие данные по COVID-19 в Украине
08:38 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

На утро воскресенья, 25 июля, в Украине зафиксировали значительно больше случаев госпитализации за последние сутки, чем количество заболевших коронавирусом.

Об этом можно судить по свежей сводке Минздрава.

Отмечается, что за субботу, 24 июля, в Украине зарегистрировали:

  • 286 новых случаев COVID-19;
  • 422 госпитализированных пациентов;
  • 12 смертей;
  • 159 выздоровевших.

Самое больше число заболевших пришлось на Киев, Одесскую, Днепропетровскую, Львовскую и Запорожскую области.

Кроме того, за сутки было вакцинировано 71 571 человек (всего уже 3 060 561 с начала вакцинации).

Как сообщал "Телеграф", накануне несколько новых случаев коронавируса нового опасного штамма "Дельта" обнаружили во Львовской области.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Коронавирус, Covid-19.
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