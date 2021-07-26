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В ожидании "красной" зоны: в ВОЗ рассказали, когда вспыхнет и угаснет штамм "Дельта" в Украине

В ожидании "красной" зоны: в ВОЗ рассказали, когда вспыхнет и угаснет штамм "Дельта" в Украине
Обновлено 11:02 Сегодня Телеграф

В ВОЗ не исключают сценарий новой вспышки коронавируса в Украине, согласно которому индийский штамм "Дельта" может начать активно распространяться уже в конце августа.

Об этом рассказал в интервью УНИАН глава бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

По его словам, страна может вернуться в "красную" карантинную зону в конце лета или начале осени. Увы, преодолеть вспышку "Дельты", которая, по всей видимости, станет доминирующей и в нашей стране, быстро не удастся.

Хабихт полагает, что новая волна ковида в Украине продлится, как минимум, до зимы.

Этот прогноз в ВОЗ  сделали на основе текущей информации о распространении "Дельты" в других странах. Единственный способ, который позволит Украине преодолеть эту вспышку легче, - это вакцинация. А подходящее для нее время, продолжает Хабихт, - прямо сейчас, пока штамм "Дельта" еще не широко распространился в Украине.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют появление новых штаммов коронавируса, которые будут опаснее индийской мутации "Дельта".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

ВОЗ, Delta, Коронавирус, Ярно Хабихт, Волна коронавируса, Сценарий ковида.
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