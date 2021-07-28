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Какой праздник 28 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 28 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В среду, 28 июля, православные христиане чествуют День памяти равноапостольного великого князя Владимира, а также День крещения Руси.

Стоит заметить, что точной даты крещения Руси нет, известно лишь, что это было летом 988 года, однако официально в Украине этот день ежегодно празднуют 28 июля в соответствии с указом президента.

Крестил Киевскую Русь князь Владимир Великий, известный еще и как Ясное Солнышко, - таким образом он хотел объединить государство, подчиненное разным религиям, многие из которых не предусматривали подчинение одному правителю.

Интересно, что первой христианкой в роду была бабушка Владимира, княгиня Ольга, в то время как его отец Святослав был убежденным язычником.

Крещение проходило на притоке Днепра Почайна. С тех пор христианство крепилось на Киевской Руси.

Согласно народным преданиям, есть много примет и запретов, связанных с днем 28 июля.

В этот день нельзя:

  • жаловаться (так можно притянуть еще большие неприятности);
  • ссориться с близкими;
  • уходить далеко от дома (можно попасть под удар молнии);
  • отказывать в просьбах под предлогом занятости или усталости, надо быть честным;
  • перенапрягаться работой (особенно женщинам);
  • пытаться продвинуться по карьерной лестнице или совершать другие крупные перемены в жизни.

В то же время 28 июля стоит обратить внимание на сны, пока они не забылись.

Среди народных примет на этот день можно вспомнить:

  • дождь утром или южный ветер - к солнечному дню;
  • восточный ветер - к дождю;
  • желтеющая липа - к поздней осени (другие пожелтевшие деревья наоборот пророчат раннюю осень);
  • туман вечером - к дождю завтра.
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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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