Какой праздник 28 июля: народные приметы и запреты

В среду, 28 июля, православные христиане чествуют День памяти равноапостольного великого князя Владимира, а также День крещения Руси.
Стоит заметить, что точной даты крещения Руси нет, известно лишь, что это было летом 988 года, однако официально в Украине этот день ежегодно празднуют 28 июля в соответствии с указом президента.
Крестил Киевскую Русь князь Владимир Великий, известный еще и как Ясное Солнышко, - таким образом он хотел объединить государство, подчиненное разным религиям, многие из которых не предусматривали подчинение одному правителю.
Интересно, что первой христианкой в роду была бабушка Владимира, княгиня Ольга, в то время как его отец Святослав был убежденным язычником.
Крещение проходило на притоке Днепра Почайна. С тех пор христианство крепилось на Киевской Руси.
Согласно народным преданиям, есть много примет и запретов, связанных с днем 28 июля.
В этот день нельзя:
В то же время 28 июля стоит обратить внимание на сны, пока они не забылись.
Среди народных примет на этот день можно вспомнить: