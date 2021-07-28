Какой праздник 28 июля: народные приметы и запреты

В среду, 28 июля, православные христиане чествуют День памяти равноапостольного великого князя Владимира, а также День крещения Руси.

Стоит заметить, что точной даты крещения Руси нет, известно лишь, что это было летом 988 года, однако официально в Украине этот день ежегодно празднуют 28 июля в соответствии с указом президента.

Крестил Киевскую Русь князь Владимир Великий, известный еще и как Ясное Солнышко, - таким образом он хотел объединить государство, подчиненное разным религиям, многие из которых не предусматривали подчинение одному правителю.

Интересно, что первой христианкой в роду была бабушка Владимира, княгиня Ольга, в то время как его отец Святослав был убежденным язычником.

Крещение проходило на притоке Днепра Почайна. С тех пор христианство крепилось на Киевской Руси.

Согласно народным преданиям, есть много примет и запретов, связанных с днем 28 июля.

В этот день нельзя:

жаловаться (так можно притянуть еще большие неприятности);

ссориться с близкими;

уходить далеко от дома (можно попасть под удар молнии);

отказывать в просьбах под предлогом занятости или усталости, надо быть честным;

перенапрягаться работой (особенно женщинам);

пытаться продвинуться по карьерной лестнице или совершать другие крупные перемены в жизни.

В то же время 28 июля стоит обратить внимание на сны, пока они не забылись.

Среди народных примет на этот день можно вспомнить: