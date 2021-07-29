Какой праздник 29 июля: народные приметы и запреты

В четверг, 29 июля, православные христиане чествуют память священномученика Афиногена и десяти его учеников, которые пострадали за свою веру во время гонений в Севастии. По-другому его называют Афиногенов день, Финогей, День Финогея, Финогены-зажинки и Афиноген.
Обычно с этого дня жара постепенно уменьшается. Птицы замолкают, грустят и думают о наступающей осени.
Во многих районах в этот день начинали жать рожь. А вот лес старались обходить стороной, ведь считалось, что в этот период по нему гуляет нечистая сила.
Что нельзя делать в этот день:
29 июля нужно поддерживать себя в хорошем настроении, думать о хорошем, улыбаться и желать добра окружающим.
Народные приметы: