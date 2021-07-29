Какой праздник 29 июля: народные приметы и запреты

В четверг, 29 июля, православные христиане чествуют память священномученика Афиногена и десяти его учеников, которые пострадали за свою веру во время гонений в Севастии. По-другому его называют Афиногенов день, Финогей, День Финогея, Финогены-зажинки и Афиноген.

Обычно с этого дня жара постепенно уменьшается. Птицы замолкают, грустят и думают о наступающей осени.

Во многих районах в этот день начинали жать рожь. А вот лес старались обходить стороной, ведь считалось, что в этот период по нему гуляет нечистая сила.

Что нельзя делать в этот день:

Запрещено купаться в открытых водоёмах.

Нельзя проводить дома генеральную уборку.

В этот день нельзя кричать и петь.

Не рекомендуется в этот четверг лениться.

Не следует 29 июля откровенничать, особенно с теми, кто стоит выше по должности.

29 июля нужно поддерживать себя в хорошем настроении, думать о хорошем, улыбаться и желать добра окружающим.

Народные приметы: