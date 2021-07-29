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Какой праздник 29 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 29 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В четверг, 29 июля, православные христиане чествуют память священномученика Афиногена и десяти его учеников, которые пострадали за свою веру во время гонений в Севастии.  По-другому его называют Афиногенов день, Финогей, День Финогея, Финогены-зажинки и Афиноген.

Обычно с этого дня жара постепенно уменьшается. Птицы замолкают, грустят и думают о наступающей осени.

Во многих районах в этот день начинали жать рожь. А вот лес старались обходить стороной, ведь считалось, что в этот период по нему гуляет нечистая сила.

Что нельзя делать в этот день:

  • Запрещено купаться в открытых водоёмах.
  • Нельзя проводить дома генеральную уборку.
  • В этот день нельзя кричать и петь.
  • Не рекомендуется в этот четверг лениться.
  • Не следует 29 июля откровенничать, особенно с теми, кто стоит выше по должности.

29 июля нужно поддерживать себя в хорошем настроении, думать о хорошем, улыбаться и желать добра окружающим.

Народные приметы:

  • Если в этот день густой туман, осенью будет много грибов.
  • Полевые мыши начали посевы есть – к долгой и холодной зиме.
  • Ботва у моркови поникла – к дождю.
  • 29 июля молились Солнцу, чтобы теплая и ясная погода продлилась дольше.
  • Коршуны в небе парят – к жаркой погоде.
  • До обеда на траве роса держится – к зною.
  • Желтые облака на закате – к дождю, который пойдёт утром на следующий день.
  • Дождь на Финогена – дурная примета – хлеб в снопе прорастёт.
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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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