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Схватка экс-министров: Данилюк подрался с Миловановым в свой день рождения

Схватка экс-министров: Данилюк подрался с Миловановым в свой день рождения
Обновлено 23:10 Пт, 30 Июль 2021 Телеграф Фото: Фейсбук

Бывший секретарь СНБО и экс министр финансов Александр Данилюк подрался с бывшим министром экономики и советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым во время празднования своего дня рождения. 

Об этом пишет Украинская правда.

Издание отмечает, что они отошли поговорить наедине, а затем начали ссориться. Затем Данилюк потребовал от Милованова покинуть праздник и рассказать об этом главе ОПУ Андрею Ермаку. 

Разговор перерос в драку, когда Милованов спросил о том, как Данилюк работал во времена беглого президента Виктора Януковича, что того сильно возмутило.

Согласно данным "УП", после этого Данилюк выкрикнул, что с первых дней был на Майдане и ударил Милованова в лицо. 

Разнимать мужчин поспешили депутат Киевского совета Дмитрий Белоцерковец и бывший замгенпрокурора Виктор Трепак. Последний и вывел Милованова с праздника. 

Отмечается, что экс-министр экономики получил повреждение брови. 

Как сообщалось ранее, Милованов также является главой конкурсной комиссии на отбор главы Бюро экономической безопасности Украины. Накануне она "забраковала" кандидатуру Данилюка из-за неподходящего диплома.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Драка, Александр Данилюк, Тимофей Милованов.
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