Схватка экс-министров: Данилюк подрался с Миловановым в свой день рождения

Бывший секретарь СНБО и экс министр финансов Александр Данилюк подрался с бывшим министром экономики и советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым во время празднования своего дня рождения.

Об этом пишет Украинская правда.

Издание отмечает, что они отошли поговорить наедине, а затем начали ссориться. Затем Данилюк потребовал от Милованова покинуть праздник и рассказать об этом главе ОПУ Андрею Ермаку.

Разговор перерос в драку, когда Милованов спросил о том, как Данилюк работал во времена беглого президента Виктора Януковича, что того сильно возмутило.

Согласно данным "УП", после этого Данилюк выкрикнул, что с первых дней был на Майдане и ударил Милованова в лицо.

Разнимать мужчин поспешили депутат Киевского совета Дмитрий Белоцерковец и бывший замгенпрокурора Виктор Трепак. Последний и вывел Милованова с праздника.

Отмечается, что экс-министр экономики получил повреждение брови.

Как сообщалось ранее, Милованов также является главой конкурсной комиссии на отбор главы Бюро экономической безопасности Украины. Накануне она "забраковала" кандидатуру Данилюка из-за неподходящего диплома.