Когда День Воздушных Сил ВСУ: история праздника и поздравления

В августе 2021 украинцы будут отмечать 16 праздников, среди которых и День Воздушных сил Вооруженных сил Украины (сокращенно ВВС) - День ВСУ, который отмечается в первое воскресенье августа. В 2021 году праздник выпадает на 1 августа.

После распада Советского Союза и провозглашения в 1991 году независимости Украины, на базе авиационных группировок с современными летательными аппаратами 17 марта 1992 были созданы Воздушные Силы Украины. Сам День ВСУ был установлен Указом президента Украины Виктором Ющенко от 27 июня 2007 года.

Отметим, что воздушные войска являются одним из мощнейших инструментов защиты и нападения украинской армии.

"Телеграф" собрал красивые поздравительные открытки и картинки с праздником на украинском языке:

Источник: klike.net

Напомним, что впервые в истории женщина стала Командующим Медицинских сил ВСУ: кандидатуру Татьяны Остащенко поддержал Владимир Зеленский.