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Какой праздник 1 августа: народные приметы и запреты

Какой праздник 1 августа: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 1 августа, в православной церкви почитается память преподобной Макрины Каппадокийской, жившей в IV веке н.э. Также в этот день отмечаются праздники - День Воздушных Сил ВСУ и День работника техподдержки.

Макрина воспитывалась в строгости. Еще будучи совсем юной, девочка дала обет безбрачия, а позже приняла постриг вместе со своей матерью Емилией. Они поселились на берегу реки Ирис, где постоянно молились и много трудились. Позже к ним стали наведываться женщины, которые желали так же посвятить жизнь служению Богу. Известно, что Макрина была наделена даром чудотворения, и могла даже вызывать дождь.

Макрина Каппадокийская иконы

Источник: newphoenix.ru

Немного будет штормить: прогноз магнитных бурь на август

1 августа свой профессиональный праздник отмечают работники технической поддержки. Представители данной профессии всегда знают ответы на тысячи вопросов, а их терпению можно только позавидовать. Они основа любой компании.

С Днем работника техподдержки 1 августа 2021

Источник: 42clouds.com

Народные приметы 1 августа

  • Звезды падают 1 августа - скоро придут сильные ветры.

  • Какая погода в этот день - такая будет и осень.

  • Если на Макрину не пошел дождь - так будет еще 6 недель, если пошел - то на тот же срок.

  • Родившаяся 1 августа женщина может вызывать дождь. Носить ей следует халцедон.

Что запрещено делать 1 августа

  • В этот день замужним женщинам не рекомендуется делать заготовки, чтобы супружеские отношения не лишились свежести.

  • Запрещено убивать животных, даже на охоте (можно погрузиться в беспросветную бедность).

  • 1 августа не желательно поднимать с земли найденные вещи и деньги. В противном случае весь негатив передастся от бывшего хозяина к новому.

Ранее "Телеграф" писал, какие праздники украинцы будут отмечать в августе 2021 года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

ВСУ, Традиции, Приметы, Поздравления, Праздники, Запреты, ВВС Украины, День работника техподдержки.
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