Жара не отступит, но стоит ждать дождей: прогноз погоды в Украине на первый день августа

Первый день августа встретит украинцев жаркой погодой, однако в ряде регионов могут пройти дожди с грозами.

Об этом написала у себя в Фейсбук синоптик Наталья Диденко

По ее словам циклон Гвидо принесет дожди и грозы в Польшу, Словакию и Венгрию. Его атмосферный фронт также зацепит Запад Украины и местами северные регионы.

Киев же ждет жаркая погода с температурой до +30 градусов, однако и там возможны дожди с грозами.

Жарче всего будет в восточных и южных регионах, там температура воздуха может подниматься до +34 градусов.

Ее прогноз совпадает с данными Укргидрометцентра.

Согласно его данным, на Западе и Севере страны ожидаются осадки и температура воздуха +27...+31 градус, а в других регионах +32...+34.

В понедельник же дождями накроет большую часть Украины, сухая жаркая погода будет сохраняться лишь в восточных и южных областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько украинцам предстоит отдыхать в августе.