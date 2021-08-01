Рождество Николая Чудотворца и три Спаса: какие церковные праздники будут в августе

Православные верующие Украины в августе 2021 года отмечают несколько больших церковных праздников, таких как День пророка Ильи, Великомученика и целителя Пантелеймона, Рождество святителя Николая Чудотворца, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы.

Также на последний месяц лета приходится строгий Успенский пост и несколько однодневных постов: 4, 6, 11, 13 августа.

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"Телеграф" рассказывает, какие важные церковные праздники будут отмечать в Украине в августе 2021 года.

1 августа - Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

2 августа - Праздник пророка Илии (Ильи, Ильин день).

Илья - наиболее почитаемый святой Ветхого завета в христианстве.

4 августа - День святой Марии Магдалины.

Мария Магдалина - святая, мироносица, которая следовала за Христом, присутствовала при Его Распятии и была первой из людей, которая удостоилась явления Воскресшего Иисуса.

5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери.

6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

Святые мученики Борис и Глеб - сыновья киевского князя Владимира Святославича, которых убил их старший брат Святополк.

9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона.

Пантелеймон - святой великомученик, целитель, врач, живший в 2-3 веках.

11 августа - Рождество святителя Николая Чудотворца.

Николай Чудотворец - один из самых почитаемых святых в христианстве. В древности праздник напоминал о приближении осени.

14 августа - Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, Первый Спас (Медовый Спас).

В этот день православные вспоминают, как в 9 веке после освящения водоемов частью креста, на котором был распят Иисус, Константинополь был спасен от эпидемии страшной болезни.

С 14 августа по 28 августа - Успенский пост, который является одним из четырех многодневных церковных постов. Он был установлен в память Успения Божией Матери.

19 августа - Преображение Господне. Второй Спас (Яблочный Спас).

Этот день посвящен воспоминанию о явлении Божественного величия и славы Иисуса Христа на горе Фавор.

22 августа - апостола Матфея.

Левий Матвей - один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Известен тем, что написал Евангелие на арамейском языке.

28 августа - Праздник Успение Пресвятой Богородицы.

Этот праздник посвящен воспоминанию о кончине (успения) Божией Матери.

29 августа - Перенесение Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. Третий Спас (Ореховый Спас).

В этот день православный мир празднует перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.

Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники будут отмечаться в Украине в августе 2021 года.