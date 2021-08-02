В Украине сегодня обещают грозы, град и шквалы - часть поездов задержится из-за погоды

Украину накроет бурей - под удар стихии попадет практически вся территория страны. Непогода началась с западной части Украины - во Львове стихия уже унесла жизнь двоих молодых людей. 2 августа ожидаются грозы, град и шквальный ветер 15-20 метров в секунду.

Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Непогоды стоит ожидать западу, северу, центру и югу, в частности Одесской, Николаевской и Харьковской областям. В столице Украины также прогнозируют грозы.

Во всех областях - желтый уровень опасности.

(Фото: Гидрометцентр)

Непогода, которая разыгралась накануне вечером в западной части Украины уже привела к задержкам на железной дороге. По информации перевозчика - "Укразилизныци" опаздывает 10 поездов. Основная причина задержки - обрыв контактной сети.

Задерживаются:

Поезд №44 Ивано-Франковск - Чернигов (задержка составила 2 часа 20 минут);

Поезд №11 Львов - Одесса (задержка составила 2 часа 10 минут);

Поезд №8 Черновцы - Киев (задержка составила 2 часа)

Поезд №244 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);

Поезд №14 Солотвино - Киев (задержка составила 1 час 40 минут);

Поезд №7 Киев - Черновцы (задержка составила 1 час 20 минут);

Поезд №50 Трускавец - Киев (задержка составила 1 час)

Поезд №110 Львов - Херсон (задержка составила 45 минут);

Поезд №149 Полтава - Ворохта (задержка составила 40 минут);

Поезд №9 Киев - Мариуполь (задержка составила 1 час 20 минут из-за поломки локомотива грузового поезда на участке Вольнянск-Славгород).

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве из-за шквального дождя затопило дороги и станции метро.