В Украине сегодня обещают грозы, град и шквалы - часть поездов задержится из-за погоды

Украину накроет бурей - под удар стихии попадет практически вся территория страны. Непогода началась с западной части Украины - во Львове стихия уже унесла жизнь двоих молодых людей. 2 августа ожидаются грозы, град и шквальный ветер 15-20 метров в секунду.
Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Непогоды стоит ожидать западу, северу, центру и югу, в частности Одесской, Николаевской и Харьковской областям. В столице Украины также прогнозируют грозы.
Во всех областях - желтый уровень опасности.
(Фото: Гидрометцентр)
Непогода, которая разыгралась накануне вечером в западной части Украины уже привела к задержкам на железной дороге. По информации перевозчика - "Укразилизныци" опаздывает 10 поездов. Основная причина задержки - обрыв контактной сети.
Задерживаются:
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве из-за шквального дождя затопило дороги и станции метро.