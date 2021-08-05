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Какой праздник 5 августа: народные приметы и запреты

Какой праздник 5 августа: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В четверг, 5 августа, православная церковь чтит память святых Феофила, Трофима и 13 мучеников. По народному календарю отмечается праздник Трофима Бессонника. Также его называют День Трофима, Страда и Калинки-малинки.

В этот день старались вставать засветло, чтобы переделать как можно больше дел. Крестьяне говорили: "Если идет работа — спать не охота" или "Долго спать - добра не видать". 

На Трофима угощали малиной

На Трофима среди девушек принято было собирать малину и калину, печь из них пироги и угощать мужчин. Верили, что малина заставляла парня влюбиться, а вот калина могла наоборот отвратить. 

Из этих двух ягод также готовили настойки и бальзамы, помогающие излечивать болезни.

Народные приметы 5 августа

  • Стелется туман — к хорошей погоде.

  • Долго не спи — не успеешь закончить все работы.

  • Рубить ветки калины — к несчастью.

  • Долго спать — добра не видать.

  • Жать — не дремать.

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Что запрещено делать 5 августа

  • Нельзя рубить и ломать ветки калины  - будет большая беда.
  • Нельзя в одиночестве ходить в лес. Особенно, если речь идет об одиноких парнях и мужчинах. 
  • Нельзя долго спать и лениться, иначе в этот день не удастся осуществить задуманное.

Ранее  "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в августе 2021 года.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова
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Август, Приметы, Праздники.
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