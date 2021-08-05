Какой праздник 5 августа: народные приметы и запреты

В четверг, 5 августа, православная церковь чтит память святых Феофила, Трофима и 13 мучеников. По народному календарю отмечается праздник Трофима Бессонника. Также его называют День Трофима, Страда и Калинки-малинки.
В этот день старались вставать засветло, чтобы переделать как можно больше дел. Крестьяне говорили: "Если идет работа — спать не охота" или "Долго спать - добра не видать".
На Трофима среди девушек принято было собирать малину и калину, печь из них пироги и угощать мужчин. Верили, что малина заставляла парня влюбиться, а вот калина могла наоборот отвратить.
Из этих двух ягод также готовили настойки и бальзамы, помогающие излечивать болезни.
Стелется туман — к хорошей погоде.
Долго не спи — не успеешь закончить все работы.
Рубить ветки калины — к несчастью.
Долго спать — добра не видать.
Жать — не дремать.
Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в августе 2021 года.