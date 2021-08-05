Какой праздник 5 августа: народные приметы и запреты

В четверг, 5 августа, православная церковь чтит память святых Феофила, Трофима и 13 мучеников. По народному календарю отмечается праздник Трофима Бессонника. Также его называют День Трофима, Страда и Калинки-малинки.

В этот день старались вставать засветло, чтобы переделать как можно больше дел. Крестьяне говорили: "Если идет работа — спать не охота" или "Долго спать - добра не видать".

На Трофима среди девушек принято было собирать малину и калину, печь из них пироги и угощать мужчин. Верили, что малина заставляла парня влюбиться, а вот калина могла наоборот отвратить.

Из этих двух ягод также готовили настойки и бальзамы, помогающие излечивать болезни.

Народные приметы 5 августа

Стелется туман — к хорошей погоде.

Долго не спи — не успеешь закончить все работы.

Рубить ветки калины — к несчастью.

Долго спать — добра не видать.

Жать — не дремать.

Что запрещено делать 5 августа

Нельзя рубить и ломать ветки калины - будет большая беда.

Нельзя в одиночестве ходить в лес. Особенно, если речь идет об одиноких парнях и мужчинах.

Нельзя долго спать и лениться, иначе в этот день не удастся осуществить задуманное.

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