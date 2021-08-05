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"Удалёнка дороже денег": блогер рассказал о новых трендах среди бывших офисных работников

"Удалёнка дороже денег": блогер рассказал о новых трендах среди бывших офисных работников
07:25 Сегодня Телеграф

Локдаун из-за с пандемии коронавируса в Украине внес свои коррективы в жизнь многих граждан. Больше всего изменилась жизнь офисных работников, которые поначалу оказались в стрессовой ситуации, а потом пришли к мысли, что в удаленной работе есть множество преимуществ.

Об этом вечером в среду, 4 августа, пишет блогер и руководитель проекта ClubStat Сергей Суперин на своей странице в Facebook.

"Удалёнка дороже денег. Это правда, если любишь себя

В США продолжают проводить опросы. Поговаривают, что офисные работники готовы пожертвовать своим заработком, чтобы продолжить работать из дома. Само собой, учитывают ответы лишь тех людей, которые уверены, что смогут полноценно выполнять свою работу на удалёнке.

65% из них заявили, что готовы к сокращению зарплаты на 5%, если это будет условием того, что их оставят на удалёнке. 15% опрошенных сказали, что ради того, чтобы оставаться дома, готовы на сокращение зарплаты на четверть, а 46% — что ради удалённой работы готовы пожертвовать каждым четвёртым выходным.

Магия? Нет. Это естественный тренд. Ведь работать нужно головой, а не 12 часов в день и в офисе, где над головой стоит начальник (передаю привет многим своим бывшим боссам). Что забавно: я ещё в до ковид-эру отказывался от огромного количества предложений. Из-за того, что необходимо было "висеть" в офисе. Кстати, тоже был готов работать удалённо с меньшей зарплатой, но все хотели в офис. А мир в итоге поменялся. Забавно".

Ранее "Телеграф" опубликовал подборку забавных объявлений о трудоустройстве и работе.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Украина, Офисный работник, Блогер, Удаленная работа.
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