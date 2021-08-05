День Рождения, именины и день ангела: в ПЦУ разъяснили, в чем разница

В Православной церкви Украины объяснили чем отличаются день рождения, день ангела и именины. Это разные праздники, которые могут совпадать в некоторых случаях.

Разъяснения опубликовали на странице ПЦУ в Facebook.

День рождения для церкви - светский праздник. Эта дата фигурирует в официальных документах, от нее считают фактический возраст.

Именины и день ангела - праздники церковные. Их многие считают одним праздником, но это не совсем так. Именины - день покровителя в лице святого, он внесен в церковный календарь. Также именинами в религиозной практике называют день чествования святого, имя которого совпадает с именем человека. Таким образом, именины могут быть общим праздником сразу для многих людей, которых крестили под одним именем.

День ангела считают днем крещения человека. В традиции православия считается, что во время Таинства Крещения, к человеку приставляют ангела-хранителя. Поэтому именно этот день нужно считать днем ангела, к которому верующие могут обращаться в молитвах.

При это представители церкви отметили, что поздравлять в именины с днем ангела не запрещено. Если же человека назвали в честь святого в день памяти которого он родился, то этот день и есть именины.

5 августа свои именины отмечают женщины с именем Анна и мужчины по имени Федор, Виталий, Андрей и Трофим. С днем Трофима в традиционной культуре связан ряд примет. Август - важный месяц в календаре православных христиан.